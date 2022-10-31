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НовостиОбщество31 октября 2022 14:12

В Каменске-Шахтинском на отремонтированной дороге провалился асфальт

Сейчас причины деформации покрытия выясняют специалисты
Ангелина СКИБА
Местные жители предполагают, что грунт вымыли подземные воды

Местные жители предполагают, что грунт вымыли подземные воды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области 31 октября сообщили о дорожном провале, который образовался в Каменске-Шахтинском на пересечении переулка Коммунистического и улицы Максима Горького.

По словам местных жителей, сначала на проезжей части появилась небольшая яма, а потом - уже на этих выходных - покрытие вовсе потрескалось и просело. Примечательно то, что речь идет о дороге, которую до этого ремонтировали, отмечают горожане.

В одном из местных пабликов в VK люди добавили, что участок пути «уже неделю так выглядит». Некоторые предположили, что грунт просто вымыли подземные воды.

В комментариях к одному из постов появился ответ администрации: «В настоящее время специалистами МКУ «ДСиЖКХ» совместно с представителями подрядной организации выясняются обстоятельства причин, повлекших деформацию участка. По завершению проверки будет вынесено объективное решение с привлечением виновных лиц к административной ответственности».

Добавим, на месте провала грунта уже работают коммунальщики, работу специалистов ранее на фото сняли очевидцы.

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