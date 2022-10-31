В Каменске-Шахтинском на отремонтированной дороге провалился асфальт

Местные жители предполагают, что грунт вымыли подземные воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области 31 октября сообщили о дорожном провале, который образовался в Каменске-Шахтинском на пересечении переулка Коммунистического и улицы Максима Горького.

По словам местных жителей, сначала на проезжей части появилась небольшая яма, а потом - уже на этих выходных - покрытие вовсе потрескалось и просело. Примечательно то, что речь идет о дороге, которую до этого ремонтировали, отмечают горожане.

В одном из местных пабликов в VK люди добавили, что участок пути «уже неделю так выглядит». Некоторые предположили, что грунт просто вымыли подземные воды.

В комментариях к одному из постов появился ответ администрации: «В настоящее время специалистами МКУ «ДСиЖКХ» совместно с представителями подрядной организации выясняются обстоятельства причин, повлекших деформацию участка. По завершению проверки будет вынесено объективное решение с привлечением виновных лиц к административной ответственности».

Добавим, на месте провала грунта уже работают коммунальщики, работу специалистов ранее на фото сняли очевидцы.

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