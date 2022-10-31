В Ростове для водителей введут новые дорожные ограничения

Часть нововведений начнут действовать уже с 31 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону собираются ввести дополнительные ограничения на проезд транспорта. Часть нововведений начнут действовать уже с сегодняшнего дня, сообщает городской департамент автодорог.

Так, с 31 октября по 6 декабря специальные ограждения и знаки должны выставить на участке Текучева от дома №33 до №55.

С 31 октября до 12 декабря ограничения введут на Максима Горького от Театрального до Ченцова.

С 7 по 24 ноября частично перекроют Пушкинскую в районе дома №97. Добавим, во всех случаях дорожные изменения планируются из-за технических работ на коммуникациях.

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