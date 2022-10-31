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НовостиОбщество31 октября 2022 6:30

В Ростовской области семьи мобилизованных освободили от транспортного налога

Эту меру поддержки ввели на два года
Ангелина СКИБА
Льгота предназначена для семей бойцов из Ростовской области

Льгота предназначена для семей бойцов из Ростовской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бойцов, мобилизованных из Ростовской области, а также членов их семей освободили от уплаты транспортного налога. Это решение было принято на заседании донского парламента.

- Мы изыскиваем все возможные варианты поддержки. Как по линии нормативного регулирования, так и по линии социальной и иной помощи, в том числе бытовой поддержки. Одно из таких решений - освобождение от транспортного налога, пока только на два года, - разъяснил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

Льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Таким образом, суммы, которые нужно было перечислить до 1 декабря 2022 года, выплачивать уже не придется. Так же должно быть и в следующем году.

Напомним, ранее каждому мобилизованному утвердили единовременную поддержку в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в октябре издали специальное постановление о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь в том числе предполагается для семей с детьми и с детьми-инвалидами, инвалидов или пожилых людей, ближайших родственников бойцов.

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