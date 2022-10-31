В Ростовской области семьи мобилизованных освободили от транспортного налога

Льгота предназначена для семей бойцов из Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бойцов, мобилизованных из Ростовской области, а также членов их семей освободили от уплаты транспортного налога. Это решение было принято на заседании донского парламента.

- Мы изыскиваем все возможные варианты поддержки. Как по линии нормативного регулирования, так и по линии социальной и иной помощи, в том числе бытовой поддержки. Одно из таких решений - освобождение от транспортного налога, пока только на два года, - разъяснил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко.

Льгота будет распространяться на налоговые периоды 2021 и 2022 годов. Таким образом, суммы, которые нужно было перечислить до 1 декабря 2022 года, выплачивать уже не придется. Так же должно быть и в следующем году.

Напомним, ранее каждому мобилизованному утвердили единовременную поддержку в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, в октябре издали специальное постановление о мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь в том числе предполагается для семей с детьми и с детьми-инвалидами, инвалидов или пожилых людей, ближайших родственников бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, какую поддержку окажут детям мобилизованных ростовчан

В донской столице установили дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей (подробности)