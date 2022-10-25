Власти рассказали, какую поддержку окажут детям мобилизованных ростовчан

Абсолютно все ученики ростовских школ, чьи отцы были мобилизованы, будут получать бесплатное горячее питание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, на прошедшем заседании гордумы, депутаты приняли решение о введении дополнительных мер поддержки мобилизованным горожанам и их родным.

Так, мужчины, их жены, дети и родители могут не платить земельный налог за 2021 – 2022 годы.

Ученики ростовских школ, чьи отцы были мобилизованы, будут получать бесплатно горячие обеды. При этом речь идет не только о младшеклассниках, но и о тех, кто учится в 5 -11 классах.

Отметим, что на Дону действуют и другие меры поддержки для мобилизованных граждан и их семей. Так, мужчинам, попавшим под частичную мобилизацию, выплачивают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей.

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