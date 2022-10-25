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НовостиОбщество25 октября 2022 19:07

Власти рассказали, какую поддержку окажут детям мобилизованных ростовчан

В донской столице установили дополнительные меры поддержки для мобилизованных и их семей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Абсолютно все ученики ростовских школ, чьи отцы были мобилизованы, будут получать бесплатное горячее питание

Абсолютно все ученики ростовских школ, чьи отцы были мобилизованы, будут получать бесплатное горячее питание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, на прошедшем заседании гордумы, депутаты приняли решение о введении дополнительных мер поддержки мобилизованным горожанам и их родным.

Так, мужчины, их жены, дети и родители могут не платить земельный налог за 2021 – 2022 годы.

Ученики ростовских школ, чьи отцы были мобилизованы, будут получать бесплатно горячие обеды. При этом речь идет не только о младшеклассниках, но и о тех, кто учится в 5 -11 классах.

Отметим, что на Дону действуют и другие меры поддержки для мобилизованных граждан и их семей. Так, мужчинам, попавшим под частичную мобилизацию, выплачивают единовременную региональную выплату в размере 150 тысяч рублей.

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