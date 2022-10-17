В Ростове-на-Дону уточнили порядок получения льгот мобилизованными при оплате ЖКУ

Ростовчане, заключившие контракт о прохождении военной службы, и члены их семей освобождаются от начисления пеней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент экономики Ростова пояснил, какие льготы имеют мобилизованные и члены их семей при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится на сайт горадминистрации.

По закону, ростовчане, заключившие контракт по мобилизации, а также члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы. При том как за само помещение, так и за коммунальные услуги. Также эти лица освобождаются от взносов на капремонт.

На сайте администрации уточняется, что порядок предоставления мер поддержки определяется главой субъекта РФ.

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