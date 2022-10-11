Родственникам мобилизованных оказывается поддержка. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 10 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал Постановление «О мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации». И уже на следующий день, 11 октября, волонтерами уже было обработано более 500 заявок от мобилизованных военнослужащих и их семей.

Все звонки поступают на Единую горячую линию 8 800 200 34 11, откуда операторы распределяют заявки по регионам страны.

Какую помощь военнослужащим и их семьям предлагают звонящие жители Ростовской области, а в какой нуждаются родственники мобилизованных, а также как работают муниципальные штабы помощи, корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали оператор федеральной "горячей линии" Александр и председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

СВЯЗАЛА 50 НОСКОВ ДЛЯ БОЙЦОВ

Дозвониться по телефону "горячей линии" довольно легко. Важно выбрать нужным вам дополнительный номер. Если вас интересует адресная помощь семьям мобилизованных, то после основного номера нужно нажать на телефоне цифру «3».

Трубку поднимает оператор Александр.

- Из Ростовской области я принял два звонка, - вспоминает оператор. - Одна женщина предлагала направить собранные ею вещи мобилизованным. Среди них были спортивные костюмы и теплые вещи. Говорила, что все новое.

Вторая звонящая женщина, по словам Александра, связала своим родственникам теплые носки — 50 штук. Но зная, насколько сейчас нужна поддержка донским бойцам, решила передать свои творения в российскую армию.

Эти заявки оператор "горячей линии" перенаправил в региональный штаб поддержи в Ростовской области #МЫВМЕСТЕ, где их выполнением займутся волонтеры. Однако сейчас в каждом районе области действуют еще и свои муниципальные штабы.

НАКОЛОТЬ ДРОВ И СДЕЛАТЬ РЕМОНТ

По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Ниточкина, чаще всего родственники мобилизованных бойцов обращаются именно в муниципальные штабы. Там помощь семьям мобилизованных оказывают волонтеры. Следовательно для них данная деятельность — это "порыв сердца", чистой воды добровольчество.

Как правило, обратившиеся люди нуждаются в материальной, психологической и юридической помощи. Иногда звонящие просят купить одежду для детей или предметы личной гигиены, помочь по дому или помочь ребенку с уроками, принять непосредственное участие в ремонте жилья.

- Основная потребность граждан – адресная или бытовая помощь, - пояснил Александр Ниточкин. - Например, наколоть дров, помочь с придомовой уборкой перед наступлением зимы, помочь с уходом за пожилыми родственниками и многое другое.

Но, если вопрос слишком серьезный, то они передают ее в региональный штаб.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ

Родственники мобилизованных могут получить ответ на свой вопрос или необходимую помощь также на федеральном сайте мывместе.рф. Здесь есть две рубрики: «Получить помощь» и «Как МЫВМЕСТЕ» можем помочь».

Например, если вы считаете, что получили повестку из военкомата незаконно или по ошибке, то можете написать в чат-бот движения, нажав кнопку «Неправомерная мобилизация».

Свою поддержку там оказывают также юристы. Они готовы проконсультировать по наиболее острым вопросам, связанным с оформлением документов, получением выплат и компенсаций.

В разделе «Психологическая помощь» семьи мобилизованных, а также сами военнослужащие могут получить получить психологическую помощь. Им помогут справиться с паникой из-за возникших кризисных ситуаций в жизни, а также научат, как бороться со стрессом, как успокоить близких.

Семьям донских бойцов помогают в региональном и муниципальных штабах. Фото: Мария ЛЕНЦ

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ, И ДЕНЬГАМИ

Кроме того, желающие могут в разделе «Сделать Добро. Взаимно» присоединиться к сервису, который позволяет людям бесплатно обмениваться своими возможностями.

Читатели сайта могут помочь животным мобилизованных бойцов, погуляв с ними, взяв на передержку или подарив упаковку корма. Также любая компания может поделиться продукцией на нужды семей и фронта, предложить работу родственникам мобилизованных или провести детское мероприятие.

Посетителям сайта предлагается пожертвовать денежные средства или передать необходимые товары можно вместе с фондом «Все для Победы», а также бесплатно помочь детям в освоении школьной программы и подготовке к экзаменам.

Таким образом, вариантов помочь семьям наших донских бойцов и их родственников — великое множество. И любой житель донского региона волен оказать свою поддержку — как материально, так и своим непосредственным участием. Не только словом, но и делом.

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