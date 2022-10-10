Губернатор Василий Голубев подписал постановление о поддержке семей мобилизованных

Донской губернатор пообещал, что правительство окажет семьям мобилизованных всестороннюю помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области подписал постановление правительства Ростовской области о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан. Об этом глава донского региона написал в своем Телеграм-канале.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ И ДОПОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Донской губернатор пообещал, что правительство региона вместе с органами муниципальной власти окажет семьям мобилизованных всестороннюю помощь.

Дети мобилизованных будут без очереди зачисляться в детский сад. А их родители будут освобождены от платы за нахождение своих чад там. Дети мобилизованных, обучающиеся в 5-11 классах донских школ, смогут получать бесплатное горячее питание. А вот ученики начальных классов уже получают его. Студенты-очники в государственных колледжах и училищах также получат бесплатное одноразовое горячее питание или компенсацию за него.

Также дети ушедших на военную службу в рамках частичной мобилизации смогут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях системы государственного допобразования.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ И ПОЖИЛЫМ

Дети-инвалиды, инвалиды либо пожилые члены семьи мобилизованных при необходимости получат возможность социального обслуживания на дому, независимо от состава семьи и без учета уровня ее доходов. Также будет предоставлена возможность социального обслуживания в стационарной форме - в первоочередном порядке и независимо от состава семьи.

Все родственники бойцов, ушедших на службу в рамках частичной мобилизации, получат содействие в поиске работы, профессиональном обучении, а также в получении дополнительного профессионального образования. При необходимости специалисты будут оказывать родным мобилизованных психологическую и юридическую помощь. В том числе в рамках общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ

Кроме того, губернатор Василий Голубев дал поручение подготовить проект областного закона об освобождении всех мобилизованных и членов их семей от уплаты транспортного налога в 2022 и 2023 годах.

В то же время на муниципальном уровне мобилизованные и члены их семей будут освобождены от уплаты земельного налога. И на этом глава региона останавливаться не намерен - пакет мер поддержки семей мобилизованных будут расширять.

Напомним, 5 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, какие выплаты при мобилизации положены, когда и как получившие повестку бойцы смогут получить обещанную единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

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