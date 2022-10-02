Названы сроки, когда мобилизованные из Ростовской области получат по 150 тысяч

Выплату для мобилизованных из Ростовской области назначил губернатор. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сроки единовременной выплаты по 150 тысяч рублей призванным по частичной мобилизации из Ростовской области бойцам назвал военный комиссар региона Игорь Егоров в интервью на радио "КП - Ростов-на-Дону".

Речь идет о выплате, назначенной постановлением губернатора Ростовской области, подписанном 28 сентября главой региона Василием Голубевым. По нему закрепляется право всех мобилизованных получить единовременную выплату по 150 тысяч рублей.

Военком сообщил, что деньги будут начислены в скором времени.

- Не позднее семи рабочих дней мы издадим все необходимые документы, плюс перечисление — думаю, максимально в течение десяти дней, начиная со вчерашнего числа (28 сентября - прим. ред.), каждый мобилизованный будет обеспечен данной выплатой, - сообщил в студии радио "КП - Ростов-на-Дону" Игорь Егоров.

Напомним, начисления будут производиться на карты "Мир". Если у бойца таковой нет, ему создадут счет.

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