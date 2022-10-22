В Каменск-Шахтинском Ростовской области власти ввели режим ЧС

В Каменске запреитли пить воду, которая течет из кранов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Каменск-Шахтинском с 21 октября действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает местная администрация. Такое решение приняли из-за низкого качества воды, текущей из кранов горожан.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций специалисты рассказали, что вода не пригодна для питья и приготовления еды. Использовать ее можно только в технических целях и при уборке. Горожанам посоветовали пока пить бутилированную воду.

Плохое качество воды связано с содержанием в ней органического вещества бромдихлорметана и дибромхлорметана.

Глава Каменска Владимир Шевченко поручил привести воду, подаваемую в сети, к нормативным показателям, достичь 40% уровня подачи воды из скважин, обеспечить подвоз воды в учреждения социальной сферы. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова ввели режим ЧС после обрушения в здании на Большой Садовой

Во время происшествия никто не погиб и не пострадал (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области ввели средний уровень реагирования: что это значит

Президент России ввел средний уровень реагирования в Ростовской области (подробнее)