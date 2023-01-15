В Минздраве Ростовской области рассказали, кто в январе чаще заболевает ОРВИ и гриппом и тяжелее их переносит

Медики и санитарные врачи призывают оставлять заболевших сотрудников дома, чтобы не заразить весь коллектив. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дворе — середина зимы, и дончане, к сожалению, еще не все волны сезонной заболеваемости отболели. О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ростовской области к середине января рассказала первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Как заметила Елена Теплякова, на сегодня ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу отмечает некоторую стабильность.

- У нас уменьшается заболеваемость, также мы отмечаем уменьшение вызовов как неотложной помощи так и скорой помощи в связи с симптомами респираторных инфекций, - прокомментировала первый замминистра.

Тем не менее, зима продолжается, и расслабляться медикам пока не приходится.

- К сожалению, болеют все возрастные категории: это и маленькие дети, и население трудоспособного возраста, и пожилые люди, - делится наблюдениями эксперт.

При этом самая высокая заболеваемость фиксируется у ожидаемой категории людей.

- Мы отмечаем самую высокую заболеваемость среди людей, которые не услышали призывы медиков и наши призывы к вакцинации. Самое большое количество заболевших ОРВИ и гриппом - среди тех, кто пренебрег своей безопасностью и не сделал вовремя прививки от гриппа, - рассказала Елена Теплякова.

КОМУ ПРИХОДИТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО

Заболевание протекает у дончан в разных формах. Есть те, кто переносит его достаточно легко. Главное — не на ногах, напоминают медики.

- Особенно подвержены тяжелым формам заболеваний люди с отягощенным анамнезом, серьезными хроническими заболеваниями, поэтому мы убедительно просим всех продолжать мероприятия по самозащите, не появляться в местах большого скопления людей, - напомнила первый заместитель министра здравоохранения области. - А также продолжать самоизоляцию, если повысилась температура тела. И обязательно обращаться к медикам, если есть признаки респираторных инфекций и повышения температуры для того, чтобы лечение было назначено грамотно и качественно.

Напомним, за первую неполную рабочую неделю на Дону эпидпорог был превышен на четверть. За четыре дня за медицинской помощью обратились 13,3 тысячи заболевших. Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, поскольку у ОРВИ и гриппа инкубационный период составляет семь дней, то на следующей неделе возможно увеличение числа заболевших. Именно поэтому работников с признаками респираторных инфекций рекомендуют не вызывать в офис.

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