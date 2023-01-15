Трое ростовчан разбились при крушении самолета в Непале

В самолете оказались муж и жена из Ростова и его брат из Батайска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три жителя Ростовской области погибли в воскресенье, 15 января, при крушении самолета в Непале. Это семья: супруги и брат мужа. Списки погибших опубликовала в своем официальном аккаунте в соцсети авиакомпания-перевозчик.

Известно, что на борту было четыре гражданина России. В списках значатся два ростовчанина и один житель Батайска. Это преподаватель вуза Виктория и ее супруг — 38-летний предприниматель Виктор, а также троюродный брат мужа 62-летний Юрий.

- Вика была очень доброй, светлой, веселой. Все время что-то организовывала, любила учиться, очень любила путешествия и жизнь, - с теплом вспоминают погибшую ростовчанку в разговоре с «КП — Ростов-на-Дону» ее знакомые, которые до сих пор не могут поверить в случившееся.

Также на борту находилась блогер из Москвы Елена Бандуро. Женщина недавно узнала, что была в положении.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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