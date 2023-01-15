Что известно о ростовчанах, погибших при крушении самолета в Непале

Последнее фото, которое Виктория опубликовала перед вылетом. Фото: личная страница погибшей в соцсети

Трое ростовчан погибли при крушении самолета в Непале в воскресенье, 15 января. Это были супруги и брат мужа. На страницах погибших в соцсетях уже начали появляться комментарии с соболезнованиями. А друзья и знакомые разбившихся дончан поделились с читателями «КП - Ростов-на-Дону», какими запомнили этих людей.

«ТОЛЬКО ВЧЕРА РАЗГОВАРИВАЛИ!»

Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара. На борту находилось 72 человека, среди которых было четверо россиян — москвичка и трое ростовчан. Это активные люди, у которых много друзей и знакомых: Виктория — преподаватель в вузе, Виктор — предприниматель. Узнав о трагедии, люди были шокированы случившимся.

К вечеру под яркими фотографиями из путешествия на странице Виктории в соцсети стали появляться первые слова соболезнований.

- Я до последнего надеялась, что это все неправда, и что это не тот самолет, - пишет в комментариях.

- Царствие небесное. Сил близким!

- Вика! Я с тобой вчера разговаривала! Я услышала твою фамилию по телевизору, и сразу сердце защемило, - не может поверить подруга. - Написала на WhatsApp, а в ответ тишина. Надеялась еще на чудо...

Виктория всегда мечтала путешествовать и посмотреть мир. Фото: личная страница погибшей в соцсети

ОНА ВСЕГО ДОБИЛАСЬ САМА

Каждый, с кем мы говорили о Виктории, обязательно рассказывал, какая она светлый, добрый и улыбчивый человек. Филолог по образованию она преподавала в вузах, работала журналистом. И, как говорят коллеги, сделала себя сама.

- Виктория из тех людей, о которых говорят «сделала себя сама». Приехала в Ростов из области, и была единственной в семье, кто получал высшее образование. Набрала высокие баллы по ЕГЭ, прекрасно училась, а потом преподавала — сильный и грамотный специалист. Пахала на всех работах и купила машину и квартиру, - вспоминает Викторию бывшая коллега по Ростовской-на-Дону епархии Наталья Мазикова. - Она была очень активная, казалось, что у Вики больше, чем 24 часа в сутках. Обеспечив себя материально, она шла к своей мечте — увидеть мир.

Незадолго до гибели ростовчанка поделилась с подписчиками атмосферой путешествия. Фото: личная страница погибшей в соцсети

«ДОБРЫЕ И ДРУЖНЫЕ»

Коллеги думали, что Виктория такая карьеристка, что выйдет замуж не раньше сорока, а потом она удивила их приятной новостью. В супруге Викторе она нашла друга и единомышленника. Они купили домик за городом, где супруга занималась садом. Днем трудились в городе-миллионнике, а вечером ехали в свою усадьбу. А новым проектом была итальянская кофейня — муж поддержал новую страсть супруги к хорошему кофе.

Друзья и знакомые Виктора тоже с теплом вспоминают своего товарища. Он вместе с братом Юрием приехали в Ростов из поселка в Астраханской области учиться в вузе, здесь и остались.

- Я с Юрой учился в художественной школе, а с Витей в одном институте. Мы все родом из одного небольшого поселка. А с их отцом раньше вместе работал. Они очень добрые, воспитанные и дружные, - поделился приятель Алексей.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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