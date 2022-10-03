«Я почувствовала, что это наши дети!»: Беженцы из Донбасса стали приемными родителями для троих ростовских детей

Вырастив двух дочек, родители из Донбасса взяли на воспитание трех ростовских детишек. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Беженцы, приехавшие из Донбасса, Елена и Андрей Дивак приняли в свою семью пятерых детей, причем троих - в Ростове. Покинув дом, супруги не только не опустили руки, но и дали кров обездоленным ребятам. Своей историей многодетные родители поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

ВЗЯЛИ ДЕТЕЙ, И ТУТ ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Раньше супруги жили в Макеевке и часто посещали детские дома. Привозили ребятам сладости, соки, игрушки.

- Однажды я предложила мужу: «Давай возьмем на воспитание ребенка?» А он ответил, что и сам давно об этом думал, - вспоминает Елена.

В декабре 2013 года семейная пара забрала из приюта двух сестер - одиннадцатилетнюю Иру и семилетнюю Настю, а весной на Донбассе разыгралась трагедия.

- Над домом летали истребители, в окнах виднелось огненное зарево… Мы думали, что этот ужас не продлится долго, и повезли детей в Краснодарский край, на море, - продолжает приемная мама. - Ира с Настей никогда его не видели.

Старшие дочурки - уже студентки вуза и техникума. Фото: из архива семьи

РАБОТАЛИ СУТКАМИ И ЖИЛИ В МАШИНЕ

Вскоре супруги поняли: возвращаться - опасно, и нужно искать новый дом.

- Мы оставили детей с моей мамой у друзей на Кубани, а сами отправились в Ростов. Андрей когда-то работал на местном предприятии и надеялся снова туда устроиться, - рассказывает собеседница.

Первое время беженцам пришлось несладко. Был период, когда они неделю жили в машине. Потом появились работа и деньги на съемное жилье.

Муж с женой трудились практически круглосуточно, по несколько смен. Андрей - электромехаником, Елена – охранником, диспетчером… Женщина с высшим экономическим образованием бралась за любую подработку, хотя на родине была бухгалтером-ревизором в крупной торговой сети. Наконец, семье удалось накопить денег на двушку в микрорайоне Суворовском.

Когда родители обратились в органы опеки по вопросу получения гражданства старшей дочери, там удивились, что в течение восьми лет супруги обходились без выплат на приемных детей! А в прошлом году, 30 декабря, сотрудница позвонила и сказала: «Елена Анатольевна, есть трое детей, которым очень нужен дом…»

ТРИ ПОДАРКА ПОД ЕЛОЧКУ

- Я как раз собралась готовить холодец к праздничному столу, но после звонка отложила мясо и сказала мужу: «Андрей, одевайся, мы едем за детьми!», - вспоминает Елена.

Под Новый год супруги получили подарок - троих детей. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Вскоре супруги сидели в отделе образования Октябрьского района и оформляли опекунство над двумя сестричками и братиком - Лидой, Лилией и Хасаном.

Как рассказали Елене, их кровная мать практически не следила за дочерями и сыном. Малыши не доедали: Хасан в восемь месяцев весил всего пять килограммов. Когда их забирали из семьи, медики не нашли в доме детской одежды и обуви - пришлось заворачивать ребятишек в материнскую куртку и какие-то одеяла. Позже выяснилось, что дети панически боятся купаться – видимо, за их гигиеной дома тоже не следили.

Сестер и брата отвезли в больницу, а через две недели, в канун Нового года за ними приехали Андрей с Еленой. 31 декабря семья отправилась по магазинам покупать вещи для новых членов семьи. Как шутит многодетная мама, Дед Мороз принес им под елочку сразу три подарка.

- Старшие дочери уже получают профессию: Ира учится на педагога в институте, Настя - на повара-кондитера в техникуме, - с гордостью делится мама. - Я сижу дома с младшими: Лиде четыре года, Лиле два, Хасану один. Мы вместе рисуем, разучиваем стихи и песни, смотрим развивающие передачи, на ночь я читаю им сказки.

На вопрос, как можно было оформить опеку над тремя детьми практически вслепую, Елена отвечает с улыбкой.

- Наверное, я почувствовала, что это наши (!) дети», - улыбается мама Лена.

Кстати, жили малыши совсем рядышком - через два дома от своих новых родителей.

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