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Общество3 октября 2022 6:00

«Я почувствовала, что это наши дети!»: Беженцы из Донбасса стали приемными родителями для троих ростовских детей

Приемные родители из Донбасса взяли на воспитание трех малышей из Ростова
Мария ГИЧЕНКО
Вырастив двух дочек, родители из Донбасса взяли на воспитание трех ростовских детишек.

Вырастив двух дочек, родители из Донбасса взяли на воспитание трех ростовских детишек.

Фото: Мария ГИЧЕНКО

Беженцы, приехавшие из Донбасса, Елена и Андрей Дивак приняли в свою семью пятерых детей, причем троих - в Ростове. Покинув дом, супруги не только не опустили руки, но и дали кров обездоленным ребятам. Своей историей многодетные родители поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

ВЗЯЛИ ДЕТЕЙ, И ТУТ ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Раньше супруги жили в Макеевке и часто посещали детские дома. Привозили ребятам сладости, соки, игрушки.

- Однажды я предложила мужу: «Давай возьмем на воспитание ребенка?» А он ответил, что и сам давно об этом думал, - вспоминает Елена.

В декабре 2013 года семейная пара забрала из приюта двух сестер - одиннадцатилетнюю Иру и семилетнюю Настю, а весной на Донбассе разыгралась трагедия.

- Над домом летали истребители, в окнах виднелось огненное зарево… Мы думали, что этот ужас не продлится долго, и повезли детей в Краснодарский край, на море, - продолжает приемная мама. - Ира с Настей никогда его не видели.

Старшие дочурки - уже студентки вуза и техникума. Фото: из архива семьи

Старшие дочурки - уже студентки вуза и техникума. Фото: из архива семьи

РАБОТАЛИ СУТКАМИ И ЖИЛИ В МАШИНЕ

Вскоре супруги поняли: возвращаться - опасно, и нужно искать новый дом.

- Мы оставили детей с моей мамой у друзей на Кубани, а сами отправились в Ростов. Андрей когда-то работал на местном предприятии и надеялся снова туда устроиться, - рассказывает собеседница.

Первое время беженцам пришлось несладко. Был период, когда они неделю жили в машине. Потом появились работа и деньги на съемное жилье.

Муж с женой трудились практически круглосуточно, по несколько смен. Андрей - электромехаником, Елена – охранником, диспетчером… Женщина с высшим экономическим образованием бралась за любую подработку, хотя на родине была бухгалтером-ревизором в крупной торговой сети. Наконец, семье удалось накопить денег на двушку в микрорайоне Суворовском.

Когда родители обратились в органы опеки по вопросу получения гражданства старшей дочери, там удивились, что в течение восьми лет супруги обходились без выплат на приемных детей! А в прошлом году, 30 декабря, сотрудница позвонила и сказала: «Елена Анатольевна, есть трое детей, которым очень нужен дом…»

ТРИ ПОДАРКА ПОД ЕЛОЧКУ

- Я как раз собралась готовить холодец к праздничному столу, но после звонка отложила мясо и сказала мужу: «Андрей, одевайся, мы едем за детьми!», - вспоминает Елена.

Под Новый год супруги получили подарок - троих детей.

Под Новый год супруги получили подарок - троих детей.

Фото: Мария ГИЧЕНКО

Вскоре супруги сидели в отделе образования Октябрьского района и оформляли опекунство над двумя сестричками и братиком - Лидой, Лилией и Хасаном.

Как рассказали Елене, их кровная мать практически не следила за дочерями и сыном. Малыши не доедали: Хасан в восемь месяцев весил всего пять килограммов. Когда их забирали из семьи, медики не нашли в доме детской одежды и обуви - пришлось заворачивать ребятишек в материнскую куртку и какие-то одеяла. Позже выяснилось, что дети панически боятся купаться – видимо, за их гигиеной дома тоже не следили.

Сестер и брата отвезли в больницу, а через две недели, в канун Нового года за ними приехали Андрей с Еленой. 31 декабря семья отправилась по магазинам покупать вещи для новых членов семьи. Как шутит многодетная мама, Дед Мороз принес им под елочку сразу три подарка.

- Старшие дочери уже получают профессию: Ира учится на педагога в институте, Настя - на повара-кондитера в техникуме, - с гордостью делится мама. - Я сижу дома с младшими: Лиде четыре года, Лиле два, Хасану один. Мы вместе рисуем, разучиваем стихи и песни, смотрим развивающие передачи, на ночь я читаю им сказки.

На вопрос, как можно было оформить опеку над тремя детьми практически вслепую, Елена отвечает с улыбкой.

- Наверное, я почувствовала, что это наши (!) дети», - улыбается мама Лена.

Кстати, жили малыши совсем рядышком - через два дома от своих новых родителей.

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