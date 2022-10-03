В Ростовской области женщина отсудила у больницы миллион рублей за смерть младенца в роддоме

Женщина не могла родить почти сутки и дважды просила сделать ей кесарево. Фото: Артем КИЛЬКИН

26-летняя Анастасия Ктиторова из Ростовской области два года назад потеряла ребенка из-за врачебной ошибки. Беременная девушка попала в районную больницу, но не могла родить самостоятельно. Несмотря на многочисленные просьбы, акушер-гинеколог отказывался проводить кесарево сечение. Когда же процедуру все-таки сделали, было уже поздно: ребенок прожил лишь несколько минут.

Районный суд вину медика признал и обязал больницу выплатить Анастасии компенсацию в 500 тысяч рублей. Женщина посчитала решение слишком мягким, подала апелляцию и выиграла очередной суд. Анастасия рассказала «КП — Ростов-на-Дону», через что прошла и как добилась наказания для обидчиков.

НОВОСТЬ О РЕБЕНКЕ - ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Летом 2019 года в день своего 22-летия Анастасия узнала, что ждет ребенка. Беременность была желанной — они с супругом были женаты уже три года и готовились стать родителями.

— Беременность протекала без осложнений, - рассказывает Анастасия. - Я ходила к врачу на осмотры в положенное время, выполняла все рекомендации, сдавала анализы, мне делали скрининги.

Но в феврале 2020 года, ближе к дню родов, будущая мама забеспокоилась.

— В роддоме меня осмотрели и сделали заключение, что меня нужно направить в отделение патологии. Срок уже 40 недель, а родовой проход не подготовлен, - вспоминает женщина. - Съездила домой за вещами и седьмого февраля легла в больницу.

Беременность проходила без осложнений, но, когда подошел срок, роды не начинались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДВАЖДЫ ПРОСИЛА КЕСАРЕВО»

Анастасия рассказала, что при поступлении в отделение получила от лечащего врача таблетки для стимуляции родов и приняла их. Через три дня отошли воды, и начались схватки. Пока соседки по палате уходили в родзал и возвращались с детьми, Анастасия мучилась от болей весь день. К вечеру нужного раскрытия родовых путей так и не произошло, а интенсивность схваток снизилась.

— Я дважды просила сделать кесарево - в три часа ночи и в пять утра. Врач мне говорила, что я и так слишком долго мучилась, а родовые пути уже почти раскрылись, так что должна родить сама, - вспоминает дончанка. - Во второй раз уже ответила грубее: «Ты знаешь, что это такое. Это операция, а для нее нужны показания. Показаний нет».

После роженице поставили капельницу и пообещали, что все случится к шести утра. К этому времени начались потуги, и женщина попросила отвести ее в родзал, но родить снова не смогла. Анастасия не могла терпеть боли и начала кричать. В восемь утра сменился доктор, которая сразу назначила кесарево сечение.

НЕ МОГЛА ПРОСТИТЬ ВРАЧА

Анастасия помнит, как кроху достали.

- Я проснулась, а врач держал его на руках и сказал: «Смотри, какой у тебя ребенок родился». Я увидела сына и заснула. Когда проснулась, муж сказал, что он умер, - слова будто застревают у женщины в горле.

И первые часы мама, потерявшая ребенка, провела в палате с уже родившими женщинами, рядом с которыми находились их дети, вспоминает Анастасия. Через время ее все-таки перевели в отдельную палату.

Все это время под роддомом вестей ждали родные. После случившегося медики вышли к родственникам с извинениями. Сама акушер-гинеколог, которая ночью не назначила кесарево, пыталась поговорить с роженицей, но Анастасия не стала с ней общаться, сказала, что не могла простить.

Младенец прожил всего несколько минут. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

РЕШЕНИЕ СУДА ПОКАЗАЛОСЬ СЛИШКОМ МЯГКИМ

В 2021 году завершился процесс в местном суде, и был озвучен приговор врачу, которая несколько дней вела беременную. Суд установил, что акушер-гинеколог не провела все требуемые ситуацией обследования ни в одном из этапов родов при всех признаках осложнений у роженицы. Ребенок прожил всего несколько минут после рождения, несмотря на все реанимационные меры. Экспертиза установила, что к смерти малыша привела внутриутробная гипоксия, то есть недостаток кислорода.

Суд признал вину врача по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы.

— Ей дали ограничение свободы: она не может появляться в общественных местах, но на работу она ходит. Сначала в другой больнице, а теперь, говорят, вернулась в прежнюю, - рассказывает Анастасия.

«У МЕНЯ УМЕР РЕБЕНОК!»

Мама, потерявшая едва родившегося ребенка из-за халатности врача, хотела получить от больницу компенсацию морального вреда — подала гражданский иск на два миллиона рублей. Суд удовлетворил требования частично, и ответчика обязали выплатить 500 тысяч рублей. Тогда Анастасия подала апелляцию в Ростовский областной суд.

Врачи боролись за родившегося кроху, но не смогли победить последствия гипоксии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Я не понимаю, почему суд установил такую компенсацию. У меня умер ребенок! Если бы было какое-то объяснение, то, возможно, я бы остановилась. Но его мне никто не предоставил, — рассказала женщина в интервью «КП — Ростов-на-Дону» в июле.

В сентябре областной суд рассмотрел апелляцию и удовлетворил требования дончанки, но снова частично.

- Прошло заседание по моей апелляционной жалобе. Решение районного суда о выплате в 500 тысяч рублей отменили — теперь больница должна выплатить миллион рублей, - поделилась последними новостями Анастасия.

Сумма компенсации оказалась в два раза меньше, чем истица изначально заявляла. Но требовать больше Анастасия уже не собирается.

- Думаю, уже не буду идти дальше. Не хочу тревожиться больше, - делится дончанка. - Я изменила решение районного суда, как смогла. В случае, если больница будет подавать апелляцию, я тоже буду бороться.

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