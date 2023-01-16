Погода в Ростовской области на неделю 16 — 20 января 2023: прогноз гидрометцентра

На этой неделе погода покажет весь свой зимний арсенал - и дожди, и снег. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Погода в Ростовской области на неделю 16 — 20 января 2023 будет привычной для середины зимы в нашем регионе. Если снег, то с дождем, днем — слякоть, а ночью и по утрам — гололедица. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове в понедельник, 16 января, облачная с прояснениями погода. Ожидается слабый снег и мокрый снег. При минусовой температуре на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до +1.

Во вторник и среду, 17 и 18 января, небо будет облачным, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 17. Ночью во вторник температура воздуха составит от -4 до -2, а днем от +1 до +3. В среду ночная температура окажется на уровне -2 — 0, а днем потеплеет до +3 — 5.

В четверг ветер останется таким же сильным, а ночью станет на пару градусов прохладнее. В пятницу и дневная температура опустится до +4, ветер усилится.

В Ростовской области в понедельник пасмурно, но местами проглянет солнце. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду, днем по востоку региона до 15. Днем столбики термометров покажут от -4 до +1, по югу до +4.

Во вторник и среду будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. Ночью и в первой половине дня местами туман, изморозь и гололед, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер восточный и юго-восточный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы: ночью 12 — 14 метров в секунду, днем — 15 — 18. Во вторник в ночные часы температура в зависимости от района окажется на уровне от -5 до 0, при прояснениях до -10, а днем от -3 до +2, по югу до +5. В среду ночью от -3 до +2, при прояснениях до -6, в дневное время — от -2 до +3, по югу области до +6.

К концу рабочей недели, в четверг и пятницу, ожидается небольшое похолодание — на пару градусов. Ожидается усиление ветра.

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