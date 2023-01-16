Почему ростовские фанаты группы «Битлз» распродают свои пластинки, майки и книги

16 января во всем мире отмечается День группы «The Beatles». Фото: Иван МАКЕЕВ

Две виниловых пластинки ливерпульской четверки — за тысячу, трехтомная антология группы — за четыре четыреста, белая майка с черной надписью «The Beatles» посередине — почти за полторы.

В Международный день «Битлз» корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала, какую еще фирменную атрибутику британской музыкальной группы еще можно найти на ростовском интернет-сервисе бесплатных объявлений, и почему музыкальные фанаты стали массово продавать памятные для них вещи.

«ОТМЕЧАЛИ ДНИ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ»

Самым дорогим лотом с лейблом «The Beatles» в ростовском интернет-сервисе бесплатных объявлений является антология из трех книг на английском языке. Продавец по имени Геннадий оценил «свое сокровище» в 4400 рублей. Помимо антологии в его профиле можно найти и четыре другие книги о группе, которые стоят значительно дешевле.

Как оказалось, увлекаться ливерпульской четверкой ростовчанин начал еще в семидесятых. Тогда они вместе с другими молодыми парнями и девушками встречались в кафе и на дискотеках, отмечали дни рождения всех участников группы: Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джоржра Харрисона.

- Был в Ростове коллектив, который любил, и который до сих пор любит группу «Битлз», - вспоминает пожилой ростовчанин. - Сегодня я получаю поздравления от своих знакомых. Нас было много... Мы собирались в различных кафе, рисовали памятные билеты на эти встречи - в нашей команде даже были свои художник и фотограф.

Антология группы "Битлз" в Ростове продается за 4,4 тысячи рублей. Фото: предоставлено героем публикации Геннадием.

Геннадий отметил, что в свое время достать фирменные пластинки и книги о ливерпульской четверке было сложно. Запрещенными они не были, но их еще нужно было привезти из-за границы.

- Сейчас я выставил на продажу свои книги и думаю: кому они еще нужны, кроме таких молодых, как вы? - задался вопросом Геннадий. - Все-таки «Битлз» - это то, что было 50 лет...

Ростовчанин признался, что по сей день следит за музыкальными тенденциями в городе. По его словам, по субботам в донской столице на пересечении Пушкинской улицы и Крепостного переулка собираются любители музыки и продавцы винила. Там точно можно подобрать себе хорошую пластинку.

Каждую пластинку ростовчане оценивают в 500 рублей. Фото: предоставлено Алексеем ТАКТАРОВЫМ.

«СЕЙЧАС НУЖНЫ ДЕНЬГИ»

Больше всего в интернете можно найти объявлений о продаже как раз виниловых пластинок с музыкой ливерпульской четверки. Цены на диски колеблются от 400 до 2500 рублей за штуку — в зависимости от года выпуска.

Так, ростовчанин Алексей продает только вторые экземпляры винила. Два альбома, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967 года и Revolver 1966 года, обойдутся в одну тысячу рублей. Как уточняет продавец, состояние носителей можно было бы считать практически новым, если бы не автограф, поставленный на одной пластинке ее прежним владельцем. Продавец относит себя к настоящим фанатам группы - продать самые дорогие пластинки у него рука не поднимается, а в ход идут лишь вторые экземпляры.

- Я коллекционер, и продаю экземпляры, которые задвоены или не представляют для меня ценности, - отметил ростовчанин. - «Битлз» у меня - полный комплект, фирменный. Есть первопресса, а также сольники участников квартета: фирменные Paul McCartney, John Lennon и Ringo Starr.

Ростовчане продают из своих коллекций только вторые экземпляры ценных пластинок. Фото: предоставлено Алексеем ТАКТАРОВЫМ.

А вот другой Алексей из Ростова-на-Дону выставил в интернете сдвоенный альбом, приобретенный им в 1990 году в Москве.

- Это было увлечение молодости... Все отлично помню, - признался продавец. - Ну, и, конечно, сейчас нужны деньги, поэтому и продаю.

Третий продавец оценил стоимость альбома «A taste of honey» в 500 рублей. Этот поклонник творчества британской группы тоже продает только двойные пластинки. Само же увлечение «Битлз», по его словам, пройти не может — оно навсегда.

Разворот виниловой пластинки с музыкой группы "Битлз". Фото: предоставлено Алексеем ТАКТАРОВЫМ.

БИЗНЕС, И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

А вот для ростовчанина Игоря белая футболка размера XXL с черной надписью «The Beatles» - ничто иное как один из многочисленных товаров, которые он продает в интернет-сервисе. Стоимость - 1 400 рублей.

- Я не фанат, сам люблю панк-рок и нью-метал, - честно заявил Игорь. - Я занимаюсь продажами, и моя работа - продавать хорошие вещи за доступные деньги. Покупаю брендовые мешки со стока и секонда и продаю. Там попадается все, что угодно.

Игорь отметил, что он с легкостью мог бы навешать покупателям лапши на уши: что купил эту футболку в фирменном магазине в Италии, что не подошел размер, что лежит без дела - всю ту чушь, которую люди пишут, чтобы покупателю было приятно. Так обычно делают 90% всех продавцов. Но когда речь идет о «Битлз», то у ростовчанина язык не поворачивается соврать.

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