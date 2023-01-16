Как поездка в такси обошлась жителю Ростова в двести тысяч рублей

Водитель такси списал деньги со счета пассажира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове таксист списал со счета клиента двести тысяч рублей, сообщили в донском главке. О том, как поездка по городу обошлась в разы дороже, чем ожидалось, мужчина рассказал полицейским.

Как выяснилось, ростовчанин гостил у приятеля. Веселье затянулось допоздна, поэтому, когда пришло время уезжать, мужчина вызвал такси. Оператор сказал, что поездка обойдется в триста рублей.

УСНУЛ И ЛИШИЛСЯ ВСЕХ НАКОПЛЕНИЙ

Утром, проверив мобильный банк, ростовчанин ахнул – с его счета списали 200 тысяч рублей. 28-летний мужчина тут же окончательно протрезвел и отправился в Советский отдел полиции писать заявление.

Как выяснилось, по дороге от друга домой мужчина крепко уснул. Из кармана на пассажирское сидение выпал смартфон. Этим и воспользовался таксист. Он взял телефон клиента, вошел в его банковское приложение, перевел на свой счет двести тысяч рублей, а затем вернул смартфон владельцу.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что когда таксиста раскрыли и нашли, денег у него не оказалось. Водитель потратил их на свои нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

- Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если вину подозреваемого признает суд, таксист может сесть в тюрьму на срок до шести лет.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Напомним, в Азовском районе таксист, напротив, сам стал жертвой мошенников. Мужчине позвонила незнакомая женщина. Она представилась оператором фирмы такси, а дальше сообщила водителю, что ему необходимо отвезти иностранца.

Незнакомка добавила, что у пассажира будет безналичная оплата. Житель Азова принял заказ, привез пассажира по указанному адресу, но на карту деньги так и не поступили.

Тогда водителю вновь позвонила девушка и попросила продиктовать данные счета якобы для того, чтобы подтвердить операцию. Таксист назвал необходимые цифры и стал ждать поступления денег за поездку. Но вместо этого с его карты списали все, что было, - 30 тысяч рублей. Только тогда мужчина понял, что его обманули.

- По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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