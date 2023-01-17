Ростовский климатолог назвал текущий перепад температур одним из самых резких в истории

В первой половине января погода постоянно менялась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в первой половине января наблюдался перепад температуры. В начале месяца столбик термометра в донском регионе сначала опустился до -20 градусов, а потом подскочил до +2 градусов.

Доцент кафедры метеорологии ЮФУ, кандидат географических наук по специальности «Метеорология, климатология, агрометеорология» Александр Иошпа рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», почему такую смену температуры можно назвать редкой и как она может повлиять на самочувствие.

ТРИ РЕЗКИХ ПЕРЕПАДА ЗА 45 ЛЕТ

По словам ученого, перепады температуры, подобные произошедшей на днях, в Ростовской области случаются часто. За последние 45 лет, с 1978 по 2023 годы, в донском регионе таких резких вторжений холода и тепла насчитывается 15.

- Мы говорим об ультраполярном вторжении, которое характеризуется заходом в наш регион холодного воздуха, - уточнил ученый. - Однако таких явлений, которые сопровождались настолько резким перепадом температур, который наблюдался сейчас, за всю историю было всего три.

По словам климатолога, один из самых ощутимых перепадов температур на Дону произошел с 17 по 28 января 2006 года. Сначала наблюдался интенсивный заход холода со стороны моря. В течение полутора суток столбик термометра опустился с 0 градусов до - 20 градусов. Когда же антициклон начался смещаться на Восток, пришедший Средиземноморский циклон принес тепло. Температура с -21 градуса повысилась до +4 градусов.

СТРАДАЮТ СЕРДЕЧНИКИ И ГИПЕРТОНИКИ

Как отметил климатолог, прежде всего, от таких резких изменений температуры воздуха, страдают метеозависимые люди. Когда в регион приходит холод, увеличивается давление воздуха.

- В науке есть такая дисциплина, как биометеорология, которая изучает влияние погодных условий на здоровье человека, - уточнил специалист. - И при повышении давления у метеомобильных людей, среди которых сердечники и гипертоники, возникает соответствующая реакция — ухудшение их внутреннего состояния, — комментирует Иошпа.

Немного другая картина наблюдается, когда происходит заток теплого воздуха. Он постепенно смещает циклон. В этом случае резкого перепада давления не наблюдается.

- Давление падает, а холодный воздух уходит, как правило, на восток или юго-восток, - рассказал ученый. - И тогда в регион приходит долгожданное тепло.

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