Климатолог Александр Иошпа анонсировал холодную зиму в Ростовской области

В северных районах Ростовской области ожидается температура ниже нормы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Холодную зиму обещает в текущем году на территории Ростовской области климатолог Александр Иошпа.

По его словам, ниже нормы ожидается температура в северных районах Ростовской области. А вот в самом Ростове-на-Дону и в остальной части региона температура будет держаться в пределах нормы. Прогнозируемые климатологом особо интенсивные осадки могут стать испытанием для жителей Ростовской области: в южных районах региона снег будет чередоваться с дождями.

Как ранее сообщалось, в Ростове во вторник,15 ноября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 0 до минус 2 градусов, днем — 3-5 градусов.

В Ростовской области ночью и утром в отдельных районах ожидается изморозь. Ветер северо-западный и западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 4 до 1 градуса, при прояснениях до минус 8 градусов. В дневные часы столбик термометра поднимется до 4 градусов, по югу области - до 7 градусов.

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