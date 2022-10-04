Врачи ростовской больницы спасли 61-летнюю пенсионерку

Пациентке диагностировали аневризму. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

В Ростове врачи спасли пациентку, которая экстренно поступила в Городскую больницу скорой медицинской помощи. 61-летняя женщина жаловалась на сильные боли в животе, головокружение и слабость. Пенсионерку немедленно обследовали.

Оказалось, что у пациентки - аневризма брюшинного отдела аорты (основного сосуда, который отходит от сердца, - прим. авт.). Причем она была достаточно больших размеров – 25х30 см. Вдобавок, произошел разрыв стенки. Медики приступили к срочной операции.

Сейчас врачи – сосудистые хирурги Григорий Экизян, Владимир Айдинов, Артем Сухинин и анестезиолог Марии Клепик – говорят: «Это была командная борьба за жизнь женщины».

Чтобы спасти пациентку, потребовались усилия нескольких медиков. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

По словам специалистов, основной причиной возникновения аневризм считается облитерирующий атеросклероз. Именно поэтому важно вести здоровый образ жизни и вовремя обследоваться. И при обнаружении аневризмы проводить операцию как можно быстрее, пока ситуация не стала критической.

Уже сейчас 61-летняя пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

- Низкий поклон коллективу больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону, - улыбается спасенная женщина. - Благодаря этим врачам я скоро вернусь к своим сыну, дочке и четверым внукам. Старшие внуки уже взрослые. А вот младшим я буду помогать: читать сказки и ждать из школы.

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