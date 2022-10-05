«Мы их помним и ждем»: ростовчанка отправила добровольцам в зону СВО 130 водолазок

Кто-то передает бойцам необходимые вещи, а кто-то - письма. Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВКонтакте"

Ростовская предпринимательница Ксения Дьячкова с марта занимается волонтерской работой. Сначала вместе с сообществом «Неравнодушные» она помогала вынужденным переселенцам на границе в Неклиновском районе, а сейчас собирает посылки для бойцов, которые находятся в зоне СВО.

«ТАМ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ НЕ ПРИВЫКЛИ ПРОСИТЬ»

К слову, со многими из них она познакомилась на границе, когда встречала беженцев.

- Некоторые приезжали в Ростовскую область на побывку. Так мы начали общаться и поддерживаем связь до сих пор. Вы знаете, там, по ту сторону границы, такие ребята, которые не привыкли просить. Очень немногословные, но безумно благодарные, - делится Ксения.

Бойцы, которым старается помочь Ксения, - добровольцы.

- Это - казаки с Дона и с Кубани. Они находятся в зоне проведения специальной военной операции с самого начала. Самая большая радость для ребят – встреча с семьей. У кого-то получается вырваться в отпуск. У кого-то – нет. К примеру, штурмовики, которые на передовой, пять месяцев не были дома, - поясняет ростовчанка.

Письма поддержки очень важны для тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Фото: официальный телеграм-канал сообщества"Неравнодушные"

ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»

По словам женщины, посылки, которые отправляют на фронт, это возможность сказать героям «спасибо».

- Хотим показать, что мы их помним и ждем. Они все – наши ребята,- отметила Ксения.

Ростовчанка также рассказала, что требуется бойцам, находящимся в зоне СВО.

- Потребность номер один – медицинская часть. Тот же йод, перекись водорода необходимы всегда. Бывает, что некоторые вещи там просто негде купить. К примеру, сломалась лопата, а парни - на боевом задании. О каких походах по магазинам может идти речь? - продолжает активист.

Еще бойцов стараются порадовать вкусняшками.

- Не потому, что их плохо кормят, а потому, что не все есть в меню. К примеру, передаем пряники, конфеты. Хочется ребят как-то побаловать, - говорит Ксения.

Очередная посылка готова к отправке! Фото: официальная группа сообщества "Неравнодушные" в "ВКонтакте"

ОСЕННЕЕ ТЕПЛО

Последняя посылка, которую вручили бойцам, была с осенними презентами. Так, батальону передали 130 теплых водолазок.

- Одежда там особенно быстро изнашивается. Сменная нужна всегда. А сейчас осень, дожди, что-то промокло, что –то не высохло, - объясняет женщина. – Такая помощь очень важна. То, что мы можем достать без проблем, там просто негде взять.

А еще волонтер объяснила, что больше всего трогает бывалых бойцов.

- Это письма, которые мы иногда передаем от тех, кто хочет поддержать наших бойцов. Вы не представляете, насколько это важно. Однажды медсестры из Таганрога собрали посылку, а на ней написали: «Слава России! Слава нашим защитникам!». И когда солдат взял эту коробку в руки, мне показалось, что его глаза стали влажными от слез, - добавила Ксения.

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