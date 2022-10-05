В донских степях можно найти даже благородные грибы. Фото: предоставлено Игорем ЮДИНЫМ.

В Ростовской области начался грибной сезон. На Дону существуют как съедобные грибы, так и несъедобные. Растет здесь и бледная поганка, похожая на сыроежку, и ложные опята, очень напоминающие обычные опята. Человек, который собирает грибы, должен хорошо знать, что он кладет себе в корзинку.

КАК РОСТОВЧАНИН СТАЛ ЗАЯДЛЫМ ГРИБНИКОМ

Своим опытом собирания грибов поделился ростовчанин Игорь Юдин, который увлекается «тихой охотой» уже лет десять. Однажды вместе со своими друзьями он отдыхал в станице Старочеркасской: вместе жарили шашлыки, сидели на берегу реки и ловили рыбу. Когда Игорь пошел за дровам, то увидел странные грибы с синей шляпкой. Молодой человек принес пару штук в лагерь. Местные жители сказали, что этот гриб называется «синяя ножка» и что даже он съедобен. Тогда Игорь решил их приготовить и съесть.

- Очень даже грибочки оказались, - отмечает донской грибник. - После этого я и начал заниматься сбором, изучением и распознаванием грибов. И даже создал группу Вконтакте.

ГРИБНЫЕ МЕСТА

Нормальный грибник никогда не раскроет свое место сбора, утверждает Игорь. Грибные места нарабатываются тысячами пройденных километров и тысячами шагов пешком по области. Однако дончанин все же решил поделиться списком районов, где можно встретить грибные поляны, составив своеобразную карту грибных мест на Дону.

- Прежде всего, это Аксайский, Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Усть-Донецкий районы, - рассказывает Игорь. - Здесь можно собрать большое количество грибов.

В прошедшие выходные охотник за грибами ездил, к примеру, в Каменский район, где собрал около 120 килограммов маслят. Также ему попались два боровика и один белый гриб. Но были среди них и мухомор красный, и смертельно опасная бледная поганка.

КАК ПРОВЕРИТЬ ГРИБЫ НА СЪЕДОБНОСТЬ

Среди грибников существует несколько «народных» способов проверки грибов на съедобность. Однако у профессионалов по этому поводу своя точка зрения.

Такой богатый улов грибов можно увезти только на машине. Фото: предоставлено Игорем ЮДИНЫМ.

- Бабушкины сказки о том, что можно проверить съедобность грибов, бросив в воду к грибам серебряную ложку или луковицы, - это все глупости, - отмечает грибник. - Потому что даже та же синяя ножка или шампиньон может дать цветовой пигмент на луковицу.

Следовательно, таким способом проверить грибы на ядовитость нельзя, их нужно знать наизусть, считает знаток. Если сам не знает, человек должен вступить в сообщество грибников и спрашивать о каждом грибе в отдельности. И когда в грибном сообществе ему скажут название гриба грибник-новичок должен зайти в интернет и сравнить его с опубликованными на нормальных сайтах фотографиями. Поэтому лучше не рисковать!

КОМУ ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ

Как рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора Ростовской области Светлана Акинина, в Шолоховском районе Ростовской области произрастают леса, поэтому грибов там много. А вот в донских степях - тех, что ближе к Ростову-на-Дону, какие-то грибы растут даже в огородах у людей. И их тоже собирают, но не знают: что это за грибы.

- В этом году за девять месяцев был только один случай отравления грибами, - отмечает Светлана Карповна. - Наверное, грибов было мало, потому что было слишком жарко. И их не было в таком количестве, как раньше. А вот сейчас потеплело и прошли дожди, поэтому грибы могут сейчас пойти.

По словам специалиста Роспотребнадзора, в Ростовской области есть даже съедобные грибы, которыми можно отравиться или получить из-за них проблемы с кишечным трактом. Особенно когда у человека гастрит или язва желудка

- У нас были и такие случаи, когда человек попадал в больницу после употребления грибов, - вспоминает Светлана Акинина. - Медики сначала ставили диагноз «отравление грибами», а потом оказывалось, что у него гастрит. Грибы — тяжелая пища. И у людей, которых существуют проблемы с желудочно-кишечным трактом даже съедобные грибы могут вызвать осложнения. В основном, отравление получают те, которые употребляют в пищу то, что выросло у них в огороде или в ближайшей лесопосадке, на поле.

ДЕТЯМ ДО ПЯТИ - НИ-НИ

То же самое наблюдается и у детей. Ребятам до 5 лет включительно дикорастущие грибы вообще противопоказаны: они являются тяжелой пищей и могут вызвать желудочно-кишечную травму.

Нужно сказать, в региональном Роспотребнадзоре занимаются исследованием только тех грибов, которые продаются в магазинах. Дикие грибы, выращенные в лесах и полях, не их юрисдикция. Пока же на Дону среди искусственно выращенных шампиньонов и вешенок не было зарегистрировано ни одного случая содержания тяжелых металлов и пестицидов.

- Будьте осторожны с грибами, - предупреждает специалист, - не ешьте их, если не знаете, что это такое. И не верьте, когда вам продают их на рынке без соответствующих документов. Мы на своем официальном сайте постоянно пишем, что покупать грибы с рук в местах несанкционированной торговли нельзя ни в коем случае. Вместе с хорошим грибом там может попасться обломок плохого.

Ростовский грибник Игорь Юдин советует искать грибы в Аксайском и Каменском районах. Фото: предоставлено Игорем ЮДИНЫМ.

НА ЗАМЕТКУ

Жарим, запекаем и маринуем

Существует огромное множество различных вкусных блюд с грибами. Среди них ростовский грибник Игорь Юдин называет плавленый сыр с грибами, различные жюльены, всевозможные супы, запекание в горшочках с сыром. Но самое простое — это маринованные грибы.

- На литр воды мы кладем одну столовую ложку соли, одну столовую ложку сахара, одну столовую ложку уксусной эссенции и специи по вкусу: горчица, гвоздика, чеснок, - перечисляет любитель грибов. - Главное — чтобы специи были не сыпучими, а была крупная фракция. Рассол варим 10 минут, потом добавляем в него заранее отваренные в обычной воде грибочки. Потом варим все еще 10 минут. Параллельно стерилизуем банки. Затем раскладываем сваренные грибы по этим банкам, заливаем рассолом и закручиваем, отправляем отдыхать.

Открывать баночки можно и сразу, но в идеале выдержать нужно хотя бы месяц, чтобы грибочки настоялись. Ростовчанин также рассказал, как красиво подать это блюдо к столу.

- Открываем баночку, высыпаем на дуршлаг, промываем 3 секунды под водой, - вкусно описывает грибник. - Высыпаем в тарелку. Режем лук полукольцами, добавляем его в грибы. Поливаем все оливковым маслом. Добавляем немножко уксуса и немножко соевого соуса или террияки. Даем полчасика настояться в холодильнике. С вареной картошечкой - самое то!

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