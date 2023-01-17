В Ростовской области ребенок помог матери спрятать труп убитого на его глазах человека

Эту июльскую ночь школьник не забудет никогда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От этой истории становится не по себе. Сложно представить, но в одном из сел Ростовской области подростку пришлось помогать прятать тело убитого человека по просьбе самых родных людей. Подробностями странного дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в прокуратуре Ростовской области.

НЕ СМОГЛА СЛОМАТЬ МАМИН СЦЕНАРИЙ

Перипетии жизни семьи не были секретом для односельчан. Ирина (все имена изменены — прим. ред.) — еще не пенсионерка, но давно не работает. Женщина — на контроле у правоохранительных органов, ее семья не считалась благополучной. Она родила четверых детей — двух мальчиков и двух девочек, всех с разными отчествами, а об отцах — ни слуху ни духу. Часто выпивала, на одну из дочек была лишена родительских прав почти 20 лет назад, связей с ребенком никаких не поддерживала.

Дочери, которая осталась с ней, Рите, уже 25. И сломать неблагополучный сценарий ей не удалось. Она также любила приложиться к бутылке, у нее уже была судимость за ложный донос. У женщины было двое сыновей — семилетний мальчик и годовалый.

ПРИЕХАЛА ЗАБРАТЬ ДЕТЕЙ

Но Рита пыталась зарабатывать. Неофициально трудилась в Ростове, ездила в Москву на заработки. А в июле 2022 года приехала домой к своей матери. Она вернулась из недолгой поездки в Сибирь — нашла там работу и приехала забирать детей.

В пылу ссоры женщина схватилась за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За пару дней слухи разнеслись по улице, и среди ночи к ней пришел 24-летний Иван. Они жили вместе недолго, месяца 2-3, а потом расстались, а в итоге Рита родила малыша. Теперь Иван пришел выразить свой протест. Не хотел, чтобы бывшая возлюбленная увозила сына за три тысячи километров, потому что хочет общаться с ребенком.

НЕ ПОМНИТ, КАК СХВАТИЛА НОЖ

Дело было около трех часов ночи, и Иван пришел в подпитии. В это время во дворе была сама Рита — тоже нетрезвая. Недалеко сидел младший брат Риты Егор, как и другие подростки 15-ти лет, «весь в телефоне».

Иван и Рита повздорили, и женщина схватила кухонный нож и ударила им бывшего в грудь. От стремительной кровопотери мужчина быстро скончался.

Позже женщина расскажет, что не собиралась убивать отца своего ребенка. Мол, сам наткнулся на нож. Причем, она не помнит, как орудие убийства оказалось у нее в руках. Вроде мужчина во время конфликта кулаки сжимал, но не угрожал, а она на всякий случай схватила нож.

МЕТАЛАСЬ ПО СЕЛУ

Испугавшись, женщина разбудила маму и просила не вызывать полицию, а спрятать тело — лишь бы дети не увидели. Рита и Ирина попросили помочь Егора, который сидел во дворе, но самого момента убийства не видел, после чего втроем занесли убитого в летнюю кухню и замкнули дверь. Тем временем Рита вымыла и выбросила в клумбу орудие убийства - нож.

На утро как ни в чем ни бывало семья поехала к друзьям. Рита отвезла мать с братом и своими двумя сыновьями к маминой подруге, а сама ушла.

Ирина рассказала все подруге, и та посоветовала обо всем сообщить в полицию.

Решили так и сделать. Егор поехал домой на такси, позвал соседа, показал ему труп и попросил вызвать полицию. Когда приехала мама, она сказала сыну найти нож. Парень отыскал орудие убийства и передал правоохранителям.

Приехав домой, мальчик позвал соседа и попросил вызвать полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПОСОВЕТОВАЛА ПОДРУГА

Тем временем Рита, видимо, не зная, куда себя деть, ходила по селу. Сидела под мостом, потом ушла в заброшенный дом...

Ее задержали в тот же день. На следствии женщина не признавала свою вину. Говорила, что не помнит, как так вышло. 12 января состоялся суд.

- Женщину признали виновной по статье «Убийство», ей назначено наказание в виде семи лет в колонии общего режима, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу еще не вступил, осужденная имеет право его обжаловать.

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