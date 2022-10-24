Лежал на полу с ножом в груди: В Калмыкии женщина пойдет под суд за расправу над сожителем

Услышав шум, соседи позвонили в экстренные службы. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии бытовая ссора сожителей привела к трагедии. Мужчина и женщина так крепко поругались, что приехавшие на место сотрудники полиции увидели на полу тело с ножом в груди. С деталями дела разбираются в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия. В пресс-службе ведомства рассказали читателям «КП — Ростов-на-Дону» о том, как бытовая ссора сожителей стала для одного из них последней.

НАКАЛ СТРАСТЕЙ ЗАШКАЛИЛ

Все произошло в селе в Малодербетовском районе. В поле зрения правоохранителей попала 48-летняя женщина. Ее обвиняют в убийстве сожителя.

Как стало известно во время расследования, оба официально нигде не работали. 55-летний мужчина занимался личным подсобным хозяйством, его сожительница получала пенсию. На это и жили. Судя по фото из их дома, жили скромно. В кадре - комната, которая и за спальню, и за кухню, и за прихожую сойдет. На снимке - старый диван, газовый баллон в углу комнаты, окно кое-как завешено тканью, а посередине помещения - стол с разномастной посудой. Под ним - ноги...

По версии следствия, весной, 23 мая, сожители поссорились. В какой-то момент накал страстей зашкалил настолько, что женщина схватилась за нож, а дальше как в тумане. Только, когда картинка прояснилась, мужчина оказался на полу с ножом в груди.

Позже патологоанатом даст заключение: нападавшая нанесла пострадавшему один удар в грудь. От полученной травмы он скончался на месте происшествия.

Жертву нашли мертвой на полу с ножом в груди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи рассказали, что, увидев любимого на полу в крови, женщина не пыталась сбежать или спрятать труп. Но и в "скорую" или в полицию не позвонила. Услышав крики, правоохранителей вызвали соседи.

- Обвиняемая свою вину полностью признала и в содеянном раскаялась, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Калмыкия.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ

Только слезами горю уже не поможешь. Следователи считают, что собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 48-летней жительницы Калмыкии с обвинительным заключением передано прокурору. Если дело передадут в суд, и тот признает вину женщины, ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, это далеко не первый громкий криминальный случай в регионе за этот год. В июне республику шокировала новость о том, что годовалый мальчик погиб от удара топора. По версии следствия, его зарубил дома в Элисте 52-летний мужчина. При этом ранее органы опеки до этого пытались лишить маму родительских прав за неисполнение своих обязанностей. Как поговаривают в городе, женщина злоупотребляла алкоголем. Также было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников профилактических органов — их подозревают в халатности, поскольку семья состояла на учете.

Ранее Элисту поразил случай, когда трое мужчин решили выпить в общежитии и что-то не поделили. Как было доказано в суде, двое избили третьего чайником, сковородой и всем, что под руку попалось, а потом выбросили его из окна четвертого этажа. Мужчина скончался на месте. Одному подсудимому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, а другому — 8 с половиной лет. Оба отправились в колонию строгого режима.

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