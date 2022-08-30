В Калмыкии осудили мужчин, избивших друга чайником и выбросивших его из окна четвертого этажа общежития

Во время следственного эксперимента мужчины показали, как выбрасывали из окна приятеля. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Элисте на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор двум местным жителям. Один из них признан виновным в убийстве, другой – в покушении на грабеж и пособничестве в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

БИЛИ ЧАЙНИКОМ И СКОВОРОДКОЙ

Как было установлено судом и следствием, в ночь на 12 декабря прошлого года трое мужчин — подсудимые и потерпевший — собрались в комнате общежития на четвертом этаже и выпивали. В разгар вечера между ними возникла ссора, говорят, еще и имущественный вопрос подлил масла в огонь. Тогда один из участников задумал расправиться с другим и подговорил второго стать сообщником.

Все произошло в одном из городских общежитий в Элисте. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

- Подсудимые — местные жители 37 и 38 лет - оказались младше потерпевшего, которому было 52 года, - уточнили в СК Калмыкии. - Мужчины нигде не работали.

Вместо оружия друзья схватили что под руку попалось — кухонный скарб. Они избивали жертву металлическим чайником и сковородкой, пока тот не перестал сопротивляться. А чтобы добить противника наверняка, схватили его и выбросили из окна. Упав с четвертого этажа, избитый потерпевший скончался на месте.

ПОПАЛСЯ НА ВОРОВСТВЕ

- В ходе следствия удалось выяснить, что один из подсудимых меньше чем за месяц до трагических событий попался на попытке воровства, - добавили в пресс-службе. - 18 ноября он пошел в магазин без денег, схватил со стеллажа бутылку водки, спрятал ее под куртку и прошел мимо кассы к выходу. Сотрудник вовремя заметил это и не дал мужчине совершить кражу.

Пострадавшего избили, а потом выбросили из окна четвертого этажа. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

На судебном заседании оба подсудимых своей вины не признали, но, несмотря на их доводы, коллегия присяжных заседателей признала их виновными сразу по трем статьям Уголовного кодекса - «Убийство», «Пособничество в убийстве» и «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Присяжные посчитали, что подсудимые снисхождения не заслуживают.

На основании вердикта присяжных суд вынес приговор: один из подсудимых проведет 8,5 года в колонии строгого режима, а второй сядет на 12 лет в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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