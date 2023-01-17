Синоптики рассказали о потеплении в Ростовской области на Крещение

В этом крещенских морозов не предвидится. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на Крещение ожидается потепление до +9 градусов. Подробный прогноз на 19 января опубликовали в ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 18 января серьезных осадков не ожидается. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, порывы могут усиливаться до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура будет составлять -4 — +1 градус, при прояснениях может снизиться до -10. Днем на термометре будет -2 — +3 градуса, по югу — до +8.

В ночь на 19 января похолодает до -3 — +2 градусов, при прояснениях — до -5. Днем столбик термометра может достигать -1 — +4 градусов, по югу — до +9. Ночью и утром местами прогнозируют гололед и изморозь. На дорогах гололедица. Днем пройдут небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

В ночь на 19 января температура может достигать +2 градусов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове-на-Дону 18 января ночью будет 0 — -2 градуса, днем — +2 — +4. В гидрометцентре сообщили, что скорость ветра может увеличиваться до 13 метров в секунду. Ночью 19 января температура будет такой, как сутками ранее. Днем будет тепло до +3 — +5 градусов.

Ранее в донском управлении МЧС сообщили, что в Ростове оборудуют 12 мест для купания. «КП-Ростов-на-Дону» публиковала полный список купелей.

Напомним, еще в начале января в Ростовской области морозы достигали -20 градусов. Климатолог Александр Иошпа говорил, что перепады температуры случаются в регионе нередко. За последние 45 лет их было 15. Однако настолько резких переходов, как в этом году, за всю историю насчитывается около трех.

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