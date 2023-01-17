Полиция разыскивает пропавшую женщину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове, в Октябрьском районе, без вести пропала 46-летняя Ирина Кривуля, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным источника издания в правоохранительных органах региона, женщина вышла в магазин. После этого, по предварительным данным, она хотела отправиться в гости к двум взрослым дочерям. Однако ни у дома, ни у детей она так и не появилась. Близкие обратились в полицию.

При этом, отмечает собеседник, соседи и знакомые отзываются об Ирине очень положительно. Она никогда не имела привычки не ночевать дома или общаться с сомнительными компаниями.

- Из дома разыскиваемая никогда не сбегала, - пояснил источник издания.

Женщина пропала 16 января. Фото: «ЛизаАлерт».

Сейчас женщина и подавно не стала бы где-то задерживаться просто так. Известно, что она находится на девятом месяце беременности.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что заявление от родственников по поводу пропажи Ирины действительно поступало.

- В полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 46-летней ростовчанки. Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В поисках помимо правоохранителей участвуют и волонтеры. Добровольцы обзванивают больницы и ищут пропавшую на местности.

В организации «Лиза Алерт» сообщили приметы пропавшей. У Ирины среднее телосложение, рост - 175 сантиметров, темно-каштановые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на ней были темно-зеленый пуховик, светло-коричневые сапоги и темно-коричневая шапка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице волонтеры полтора месяца разыскивали 33-летнюю женщину. К счастью, эта история оказалась с хорошим финалом.

Пропавшую без вести нашли живой и невредимой спустя полтора месяца.

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