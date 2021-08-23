Пропавшего на ростовском вокзале мужчину не могут найти три дня

В Ростове три дня ищут пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшего ростовчанина не могут отыскать уже в течение трех дней.

35-летний Николай Викторович Васильченко пропал в районе железнодорожного вокзала еще 20 августа. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг."

По словам близких, рост пропавшего около 172 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет короткие светло-русые волосы. В чем он был одет на момент исчезновения неизвестно. Есть предположение, что мужчина мог отправиться в Краснодарский край.

- Помогите найти человека, он может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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