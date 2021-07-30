Нуждающийся в медицинской помощи пожилой человек пропал в Ростовской области

Мужчину не могут найти больше недели

В Ростовской области разыскивают 70-летнего мужчину. С 22 июля о местонахождении Юрия Александровича Паленного ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковой отряд “ЛизаАлерт Юг”.

- 70-летний мужчина из поселка Матвеев Курган нуждается в медицинской помощи. Может находиться в соседних районах, - уточняется в сообщении.

Особые приметы: рост 170, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые короткие, носит бороду и усы.

Одет был в серые брюки, голубую рубашку в мелкую клетку, черные носки и темные мокасины.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, поисковики просят с ними связаться по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вы что-либо знаете о местоположении Вере Германовне Родиной, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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