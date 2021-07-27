В Ростовской области ищут пропавшую пенсионерку

Женщина ушла 27 июля из дома и не вернулась Фото: группа поисковиков в соцсети

В Ростовской области уже сутки разыскивают пенсионерку. 72-летняя Вера Германовна Родионова ушла из дома 27 июля и не вернулась. Об этом сообщает поисковой отряд “Лиза Алерт Юг”.

- Велика вероятность, что женщина находится в соседних районах, - уточняется в сообщении.

Особые приметы женщины: рост 165, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые.

Была одета в темный свитер, коричневые с зеленым рисунком брюки и резиновые тапки.

Всех, кому что-либо известно о том, где может находиться пропавшая, просят связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Если вы что-либо знаете о местоположении Вере Германовне Родиной, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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