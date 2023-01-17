В Ростове преподаватель вуза получил почти 100 взяток и предстал перед судом

Не все студенты горели желанием сдавать зачет по физкультуре, и преподаватель шел им навстречу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Отлично» в зачетке без реально выполненного задания, регистрации и СМС. Такие услуги предоставлял студентам преподаватель одного из ростовских вузов. «Стахановец» шел на рекорд: до того как стать фигурантом уголовного дела, мужчина получил почти сто взяток. В январе обвиняемый предстал перед судом. Подробностями дела и решением, которое вынес суд, с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной пресс-службе судов.

«ОТЛИЧНО» СТОИТ ДЕНЕГ

Мужчина преподавал в вузе физкультуру. Но какой студент не хочет халявы: для многих прогулять занятия было в порядке вещей. Только в конце семестра за такую беспечность приходилось платить, правда сначала найти посредника, принимающего деньги.

- Судом установлено, что преподаватель через посредника получал взятки от студентов за успешную сдачу зачетов по физической культуре на оценку «отлично» без фактической сдачи, - прокомментировали в пресс-службе.

Купленные «пятерки» преподаватель вносил в зачетные ведомости и зачетные книжки, что является заведомо ложными сведениями в официальных документах.

Когда уже, казалось бы, отлаженное упражнение - передача взятки - выполнялось почти в сотый раз, физрука поймали.

Не сдавая нормативы, студенты за деньги получали свои "отлично" в зачетке. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», поскольку ни один «платеж» не превышал десяти тысяч рублей. На следствии удалось собрать доказательства 98 фактов передачи взятки. Параллельно было заведено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

- Суд пришел к выводу, что обвинение подтверждается собранными доказательствами, признал подсудимого виновным и назначил ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе судов региона.

И это достаточно мягкое наказание. Например, в декабре в Ростове был осужден завкафедрой медицинского института за 16 взяток на сумму около 360 тысяч рублей. Брал по 20-30 тысяч за успешно сданный экзамен, не проверяя знаний. Октябрьский районный суд Ростова приговорил специалиста к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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