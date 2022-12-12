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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 15:46

В Ростове бывшего завкафедрой стоматологии РостГМУ отправили в колонию на 3,5 года

Приговор суда пока не вступил в законную силу, и подозреваемый еще может его оспорить
Ангелина СКИБА
Всего было раскрыто 16 эпизодов получения взяток

Всего было раскрыто 16 эпизодов получения взяток

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему заведующему кафедрой стоматологии РостГМУ. Специалист по делу о взятках получил 3,5 года колонии общего режима. Об этом 12 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, всего было раскрыто 16 эпизодов получения взяток. Предварительно, специалист вуза брал деньги со студентов в период с октября 2018 по февраль 2020 года. Благодаря этим нехитрым махинациям завкафедрой получил около 360 тысяч рублей.

Ситуацию также прокомментировали в управлении Следственного комитета по Ростовской области. В ведомстве подтвердили. что подозреваемый систематически через посредника получал деньг от студентов. Суммы за успешные экзамены в основном составляли от 20 до 30 тысяч рублей. При этом знания у молодых людей и девушек не проверялись.

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