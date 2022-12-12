В Таганроге лжеврач обманул 84-летнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей

38-летний подозреваемый уже был судим за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области поймали мошенника, который под видом врача обманул пожилую таганроженку на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

По данным полиции, аферист пришел к 84-летней женщине прямо домой. С порога он заявил, что работает врачом в местной поликлинике и проводит физиотерапию не дому. Хозяйка заинтересовалась процедурой и впустила гостя.

Сеанс прошел успешно, после этого «доктор» ушел, но, как оказалось, не с пустыми руками. Добычей стали 100 тысяч рублей, то есть все сбережения пенсионерки. Женщина обратилась в полицию, но в итоге получила назад только часть суммы, так как липовый медик успел потратить часть похищенного.

Сотрудники полиции выяснили, что 38-летний подозреваемый не имеет никакого отношения к медицине и уже ранее отбывал срок за мошенничество. Теперь мужчине грозит еще одно уголовное наказание. Сейчас он ожидает суда, находясь под подпиской о невыезде.

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