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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 12:59

В Ростове бывший завкафедрой РостГМУ получил 3 года и 6 месяцев колонии

В суде доказали 16 случаев нарушения закона со стороны преподавателя
Ангелина СКИБА
Приговор вынесли в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывший заведующий кафедрой стоматологии «РостГМУ» получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также специалисту выписали штраф в 500 тысяч рублей и на несколько лет запретили заниматься педагогической деятельностью. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Приговор вынесли по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону, - уточнили в инстанции.

По версии следствия, с октября 2018 по февраль 2020 года сотрудник РостГМУ за деньги «оказывал содействие студентам в сдаче и получении оценок» по своей дисциплине. При этом знания у молодежи преподаватель не проверял. Известно, что плату ему передавали через посредников. Всего сторона обвинения доказала 16 подобных случаев. Общая сумма взяток составила 360 тысяч рублей.

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