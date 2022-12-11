Приговор осужденному за кражу “самолета Судного дня” жителю Таганрога вступил в силу

С борта самолета вынесли имущество на миллион рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Вступил в силу приговор жителю Таганрога, осужденному за кражу “самолета Судного дня”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Таким образом, апелляционная жалоба не была удовлетворена, и наказание - четыре года в колонии строгого режима и выплата ущерба в размере 2,7 миллиона рублей - остается в силе.
Напомним, два года назад, в декабре 2020 года стало известно о краже через грузовой люк 39 радиостанций и пяти радиоплат с борта самолета Ил-80, находящегося на территории авиационного завода ТАНТК им. Бериева. Ущерб составил миллион рублей.
Апелляционная жалоба
Напомним, Ил-80 получил название “Самолет судного дня”, потому что оборудован командным пунктом на случай ядерного конфликта, и с его борта можно управлять войсками при эвакуации высшего командного состава.
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