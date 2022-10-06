Поисковики отряда «Миус-Фронт» ищут останки донской поэтессы Елены Ширман

Елена Ширман - один из лучших донских поэтов начала 20 века. Фото: из архивов ДГПБ.

Решив продолжить экспедицию «Без срока давности», участники донского поискового отряда «Миус-Фронт» начали поисковые работы в каменном карьере на окраине города Пролетарска Ростовской области.

Здесь в августе-ноябре 1942 года были расстреляны и заживо закопаны в ямах более 1500 мирных жителей донского края. Среди них и ростовская поэтесса Елена Ширман. О ней корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель отряда Андрей Кудряков.

МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД С ЦВЕТАЕВОЙ

По словам собеседника, Елена Михайловна — достаточно известная поэтесса предвоенного периода.

- Ее творчество могло встать в один ряд с творчеством и Цветаевой, и Ахматовой, если бы ее жизнь так трагически не прервалась, - говорит Андрей Юрьевич. - Елена Михайловна создавала очень сильные поэтические образы. И, наверное, в поэзии она - один из лучших донских поэтов того времени.

Известно, что во время Великой Отечественной войны Елена Ширман работала во фронтовой газете. Она писала материалы, сочиняла сатирические стихи. Говорят, именно благодаря ее работе многие бойцы ждали выхода каждого номера газеты.

ЖИЗНЬ ОБОРВАЛАСЬ В КАМЕННОМ КАРЬЕРЕ

В Пролетарске поэтесса оказалась вместе с отступающими частями Советской Армии. Но она и тогда не прекращала вести дневник и делать поэтические записи.

- Немцы взяли ее в плен, как представителя еврейской национальности и большого советского патриота, - уточняет Андрей Кудряков. - Также взяли в плен и всю ее семью. Ее жизнь оборвалась в каменном карьере на окраине Пролетарска. У этой героической женщины была трагическая судьба, именно поэтому мы не должны забывать о ее подвиге, а также о подвиге других людей, которые боролись с фашизмом до конца.

У исследователей есть фото поэтессы, есть понимание, сколько ей было лет. Поэтому, утверждает специалист, есть шанс найти и опознать ее останки, так как в работе задействованы еще и криминалисты, и судмедэксперты.

Как уточнил Андрей Кудряков, в этом же каменном карьере погиб и командир Партизанского отряда города Пролетарска Семен Долгополов, а также многие другие дончане. А еще поблагодарил местных жителей, которые помогают его отряду в поисковых работах и поддерживают съемках нового документального фильма «День Памяти» о геноциде, который творили в Ростовской области.

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