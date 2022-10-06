Девушку пришлось госпитализировать. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону".

Ростовские полицейские задержали подозреваемых в нападении на девушку, которые ударили ее ножом в голову. В донском управлении МВД назвали возможные мотивы преступников.

Происшествие случилось 5 октября на подземной парковке многоквартирного дома на переулке Доломановском. Сотрудница салона красоты направлялась на работу, когда к ней подошли двое. Один из незнакомцев ударил девушку ножом в голову, после чего мужчины скрылись. Раненую пришлось госпитализировать.

Сама пострадавшая рассказала полицейским, что стояла возле машины, когда почувствовала острую боль. Повернувшись, она заметила двух незнакомых мужчин, которые схватили ее сумку и вытащили оттуда имущество.

Преступники дважды попали в объективы камер видеонаблюдения. На первой записи видно, как до совершения преступления один из них держит в руках пакет, другой идет по паркингу с рюкзаком на плече. На второй же записи подозреваемые в спешке покидают место преступления.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам. Имиоказались двое жителей Ставропольского края 30 и 34 лет. Полицейские установили, что мужчины искали на парковке автомобили, в которых остались ценные вещи. В какой-то момент они заметили подошедшую к машине девушку, подбежали к ней и ударили ее острым предметом в голову и шею.

После этого задержанные забрали у потерпевшей мобильный телефон и 3 тысячи рублей. Украденное имущество они выбросили, а деньгами распорядились по своему усмотрению. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им избрана мера пресечения в виде ареста.

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