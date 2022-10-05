В Ростове девушку ударили ножом в голову на парковке, подозреваемые попали на видео

На скорой раненую отвезли в больницу. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону"

В Ростове 5 октября в многоквартирном доме, расположенном по адресу Доломановский, 19, двое мужчин напали на девушку. Пострадавшую ранили ножом в голову прямо на парковке возле дома. О ЧП корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали жители многоэтажки.

ПОПАЛИ В ОБЪЕКТИВЫ КАМЕР

По словам свидетелей, все случилось на подземной парковке. Двое мужчин, чьи лица скрывали медицинские маски, набросились на хрупкую блондинку, которая шла на работу.

- Женщина трудится в салоне красоты, который находится на первом этаже нашего дома, - говорит житель многоэтажки.

Злоумышленники ранили ростовчанку ножом в голову, после чего быстро ушли.

Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения. Так, на первой записи – мужчины за несколько минут до совершения преступления. Один держит в руках пакет, другой – с рюкзаком на плече. Они неспешно идут по паркингу. На следующей записи видно, как подозреваемые в спешке покидают место преступления.

По словам жильцов, раненой понадобилась помощь врачей. Женщине на месте происшествия обработали рану, а после увезли в больницу.

НАБРОСИЛИСЬ РАДИ ДЕНЕГ

Жильцы говорят, что проблема безопасности придомовой территории стоит остро уже давно. По словам собственников квартир, они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой предпринять хоть какие-то меры.

- Дело в том, что двор дома окружен забором, но попасть на территорию все равно может любой. Консьерж – на минимальном окладе и, как мне кажется, открывает калитку любому, кто позвонит с улицы, - сказал ростовчанин.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, на женщину набросились ради денег. Злоумышленники отобрали у нее несколько тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что полиция разыскивает подозреваемых.

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