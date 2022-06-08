Фото и видео с места нападения задержанного на конвоира и судебного пристава в Ростове

Территорию у здания суда оцепили. Фото: Кристина Круговых

Появились фото и видео с места нападения задержанного на конвоира и судебного пристава. Происшествие случилось возле Пролетарского суда в районе площади Карла Маркса 8 июня около 11 часов.

По словам журналиста «КП-Ростов-на-Дону», сейчас на мете уже спокойно. Нападавшего и двоих сотрудников доставили в больницу. Свидетелей опрашивают полицейские.

Правоохранители оцепили территорию. Движение транспорта в районе суда ограничено.

Раненых доставили в больницу. Фото: Кристина Круговых

Напомним, когда мужчину выводили из автозака, он ударил начальника караула заточкой. После этого забрал у конвоира пистолет и открыл стрельбу. В результате ранение получил судебный пристав. Чтобы задержать нападавшего, правоохранителям пришлось открыть стрельбу. Злоумышленник также получил ранение.

Троих пострадавших доставили в больницу. Состояние начальника караула оценивается как тяжелое, сейчас он находится в реанимации.

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