Ростовские урбанисты рассказали, почему решили самостоятельно озеленить улицу Станиславского

Урбанисты решили озеленить улицу Станиславского от Доломановского до Театрального. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урбанисты из Ростова-на-Дону решили 15 октября в День древонасаждения самостоятельно превратить улицу Станиславского в зеленый оазис. Для этого они согласовали с администрацией города высадку там вечнозеленых кустарников.

В какой состоянии сейчас находится центральная улица и во сколько обойдутся озеленительные работы, рассказал один из участников движения «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Даниил Светличный.

НЕ ВСЮ УЛИЦУ ЗАСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯМИ

- Улица Станиславского была реконструирована в 2018 году, - рассказывает активист. - Тогда подрядчик очень спешил к Чемпионату мира, и на участках, где планировалось высадить растения, положили плитку. Для посадки зеленых насаждений на всем протяжении улицы Станиславского от Доломановского переулка до Театрального проезда осталось всего несколько мест. Хотя по проекту их было очень много. Да и о высадке кустарников тогда речи не шло — только о деревьях.

Сейчас улице Станиславского не хватает зелени, считают общественники. Фото: группа "Урбанистика - Ростов-на-Дону".

Оставшиеся после высадки растения в 2018 году, по словам урбаниста, обещали высадить в кадках и установить на асфальте, как это сейчас сделано в Соборном переулке. Но до этого дело так и не дошло. В 2021 году один из градозащитников высадил там липы, которые в итоге прижились. Сейчас участники общественной организации намерены хотят озеленить пустующие участки улицы Станиславского самостоятельно, высадив там популярные в Польше кустарники - вечнозеленые Бересклеты Форчуна сорта «Эмеральд энд Голд».

КУСТАРНИКИ, ПОПУЛЯРНЫЕ В ПОЛЬШЕ

Урбанисты уже получили разрешение на озеленение Станиславского. Чтобы высадить 150 зеленых насаждений, активистам в кратчайшие сроки необходимо собрать 82 600 рублей. Только аванс флористической фирме составляет 25 тысяч.

- Бересклеты форчуна хорошо переносят зиму в нашем климате, выдерживают длительную засуху и легко переносят стрижку, хорошо и быстро отрастают, - пояснил урбанист.

На протяжении улицы от Доломановского до Театрального определены несколько зон озеленения. Фото: группа "Урбанистика - Ростов-на-Дону".

Партнерский садовый центр готов сделать большую скидку и продать 150 кустарников за 68 800 рублей вместе с доставкой. А поскольку могут появиться непредвиденные расходы, было решено увеличить эту стоимость на 5 тысяч рублей. Комиссия краудфандинговой платформы, на которой размещено объявление о сборе, составит еще 12%. Поэтому и получается сумма в 82 600 рублей.

Если урбанистам не удастся собрать вышеуказанную сумму, они готовы перенаправить собранные средства на сохранение исторического наследия в Ростове, в том числе в благотворительный фонд «Внимание», на деятельность движения «Том Сойер Фест» или фонда «МойФасад». Но пока, отмечают общественники, дела идут неплохо — деньги на озеленение поступают.

КАКИЕ ЕЩЕ УЛИЦЫ ОЗЕЛЕНЯТ?

Третья суббота октября — официально День древонасаждения. Власти города решают, где появятся новые зеленые насаждения, а также ведут учет посадочного материала.

Как рассказали в администрации, в Кировской районе высадят канадские клены. Они появятся в сквере Покровском и на Ворошиловском проспекте.

В 2018 году подрядчик озеленил не всю улицу. Фото: группа "Урбанистика - Ростов-на-Дону".

А уже через неделю, 22 октября, в донской столице около сквера «Покровский» и памятника «Тачанка» пройдет высадка голландских тюльпанов в рамках Дня тюльпанонасаждения.

К данным мероприятиям могут присоединиться и обычные ростовчане. Участие в высадке деревьев и цветов только приветствуется.

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