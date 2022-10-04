15 октября в Ростовской области проведут осенний День древонасаждения

Жителей Дона ежегодно присоединяются к работе по озеленению родного края Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 октября в Ростовской области состоится осенний День древонасаждения. Сейчас подготовка к этой акции в самом разгаре - в муниципалитетах решают, где должны появиться новые зеленые насаждения, а также ведут учет посадочного материала. Об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти подчеркнули, что сейчас регион полностью обеспечен необходимыми саженцами деревьев и кустарников.

Напомним, ежегодно во вторую субботу апреля и третью субботу октября тысячи жителей Дона присоединяются к работе по озеленению родного края. С 2014 года в регионе высадили более 4 млн хвойных и лиственных. Например, прошедшей весной в рамках весеннего Дня древонасаждения и акции «Сад памяти» укоренили порядка 270 тысяч деревьев.

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