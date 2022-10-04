Донской регион 4 октября накроют туманы и дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасатели предупредили дончан о приближении тумана и дождей. Синоптики в свою очередь отметили, что 4 октября заметно похолодает. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ссылаясь на Гидрометцентр.

Ночью в донском регионе уже стояла пасмурная погода. Ранним утром синоптики спрогнозировали возникновение тумана. Кроме того, в течение дня по центру и востоку области пройдут небольшие и умеренные дожди.

Максимальная скорость порывов ветра будет достигать 13 метров в секунду. За окном будет довольно прохладно. Температура ночью по северу региона может достигать всего +4 градусов, а в остальной части области до +12. Днем столбики термометров достигнут отметки в +19 градусов. В южных районах температура может достигать +22 градусов.

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Сообщения о погодном явлении поступают из разных районов города.