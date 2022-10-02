Утром воскресенья на Ростов опустился густой туман

После туманного утра ожидается теплый день, а вот с понедельника похолодает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туман заволок Ростов-на-Дону утром воскресенья, 2 октября. Около девяти часов утра погодное явление отчетливо наблюдается в центре города. О подобной погоде сообщают и читатели "КП - Ростов-на-Дону" в других районах донской столицы.

Напомним, погода соответствует прогнозу Ростовского гидрометцентра на первые выходные октября. Туманы опустились не только на донскую столицу, но и на многие районы Ростовской области.

Добавим, это последний теплый день на Дону перед похолоданием в октябре. Практически все следующие дни первой декады месяца будут дождливыми и днем температура будет подниматься не выше +21 градуса в Ростове. Во второй декаде дожди будут реже, а воздух станет прохладнее на пару градусов - до +19 днем. В третьей декаде снова зарядят дожди, а столбики термометров в дневные часы будут показывать от +12 до +17, в последние пять дней месяца в отдельный районах ночью ожидаются заморозки до -3.

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