В Ростове онкологи удалили пенсионерке двухкилограммовую опухоль шеи

Огромная опухоль оказалась злокачественной. Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии».

В Ростове специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии удалили пациентке двухкилограммовую опухоль шеи. Новообразование оказалось не только большим, но и злокачественным, но врачам удалось спасти пациентку.

Пенсионерка заметила подозрительную шишку на шее еще в 2020-м. Почти два года она не обращалась к врачам в том время, как опухоль продолжала расти. В последнее время новообразование увеличивалось особенно интенсивно и стало настолько тяжелым, что пенсионерке было тяжело лежать. Она обратилась к врачам по месту жительства, откуда ее и направили в донской онкоцентр.

В медучреждении женщине диагностировали саркому — злокачественную раковую опухоль. Ее диаметр достиг 20 сантиметров, но главное — новообразование задевало важные органы.

По словам врачей, в этом случае пациентке могло помочь только хирургическое вмешательство. Фото: ФГБУ «НМИЦ онкологии».

— В онкологический процесс были вовлечены жизненноважные структуры боковой и задней части шеи, а также мягкие ткани головы и спины. Опухоль распространялась до позвоночника, опутывала общую сонную артерию и подключичную вену, — рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии Минздрава России, доктор медицинских наук Марина Енгибарян.

По ее словам, в таких случаях пациентке могло помочь только хирургическое вмешательство. У женщины были проблемы с сердцем и другие сопутствующие заболевания, но операция прошла успешно. Хирурги удалили опухоль и закрыли дефект на пораженном месте, пересадив кожу со спины.

— Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась домой, — рассказали медики.

Ранее хирурги донского онкоцентра удалили пациентке опухоль весом 16 килограммов. У женщины была миома матки, которая могла перейти в злокачественную саркому. Но несмотря на запущенность случая, серьезных последствий удалось избежать.

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