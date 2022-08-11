Ростовские онкологи удалили пациентке 20-килограммовую опухоль

Чтобы удержать опухоль, к операции подключили четырех ассистентов. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России.

В Ростове хирурги Национального медицинского исследовательского центра онкологии удалили пациентке опухоль весом 20 кг. Женщина обратилась к врачам, когда из-за размера новообразования практически перестала двигаться.

Как рассказали в онкоцентре, пациентка — жительница Ростовской области. Несколько лет назад врачи диагностировали у нее доброкачественную опухоль матки. Однако после этого она перестала обращаться к медикам и долгое время игнорировала заболевание.

За это время небольшое изначально уплотнение достигло гигантских размеров и стало весить 20 килограммов. Новообразование проросла в область пупочного кольца, заняла всю брюшную полость, малый таз. Опухоль стала давить на внутренние органы, оттесняя их к диафрагме. Образовался свищ.

Операция прошла успешно. Фото: НМИЦ онкологии Минздрава России.

Пациентке провели операцию. Чтобы во время работы удержать гигантскую опухоль на весу, потребовалось четыре ассистента хирурга. Операцию же проводил генеральный директор онкоцентра Олег Кит. Медикам пришлось удалить матку, придатки, часть брюшной стенки. Тем не менее, несмотря на запущенность случая, удалось избежать серьезных последствий.

— Морфологический анализ показал, что новообразование доброкачественное – гигантская миома матки. Со временем опухоль могла преобразоваться в злокачественную саркому, тогда результат лечения был бы совсем другим. Кроме того, развитие некроза угрожало жизни женщины, — рассказал Олег Кит.

Операция прошла успешно — пациентку уже выписали домой.

Как рассказали медики, они и раньше встречались с такими случаями. Бывало, что вес опухоли достигал 35 и даже 40 килограммов. Причина всегда одна — несвоевременное обращение к врачам.

— Крайне редко гигантские новообразования оказывались доброкачественными. Чаще это злокачественный процесс с тяжелым поражением соседних внутренних органов. Онкологи рекомендуют не рисковать своим здоровьем и жизнью, а своевременно обращаться за помощью.

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