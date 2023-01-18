«Храни вас Бог за вашу доброту»: дончанка помогла беременной женщине, которая оказалась одна в чужом городе

Мама с рожденной недоношенной малышкой оказалась в чужом городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Храни вас Бог за вашу доброту! - такое СМС пришло в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» сегодня утром из Ставрополя от Надежды Игнатенко.

Накануне вечером она позвонила в редакцию с просьбой помочь. Оказалось, ее племянницу в дороге застали преждевременные роды, и женщина оказалась со своим четвертым ребенком в роддоме одна - в чужом городе без помощи, самых необходимых вещей и поддержки.

Без раздумий на зов о помощи откликнулась другая многодетная мама, которая воспитывает особенного ребенка. Рассказываем подробности истории.

ПЕРВЫЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РОДЫ

38-летняя Елена Афанасьева из Орловского района Ростовской области готовилась стать мамой в четвертый раз. Появления доченьки ждала ближе к весне — была на восьмом месяце беременности. Поэтому опытная мама спокойно отправилась вместе с дядей и тетей на машине проведать родных. Уже ехали обратно в поселок Орловский, но в этот раз все пошло не по плану.

Есения, такое красивое имя придумали родители девочке заранее, попросилась на свет раньше срока. Воды у мамы отошли в машине, когда она с родными проезжала Сальск.

- Это было достаточно некомфортно, - лаконично отвечает опытная мама, когда другая на ее месте давно бы запаниковала. - До этого таких экстремальных случаев не было — троих деток, двух сыновей и дочку, родила спокойно.

Троих детей Елена родила спокойно, а четвертые роды начались экстремально. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пришлось срочно ехать в местный роддом. Дядя с тетей передали роженицу медикам и уехали в свой поселок за 65 километров, потому что негде было остановиться в чужом городе.

СУМКИ В РОДДОМ НЕ БЫЛО

Самой Елене тоже пришлось несладко. Она потеряла много крови, перед медиками стоял вопрос: дать женщине родить самой или оперировать. В итоге малышка Есения весом 2 килограмма 600 граммов появилась на свет сама. Недоношенную кроху поместили в бокс в отделении реанимации, но маму туда пускают. Она уже видела свою малышку, а на вечер назначено первое кормление.

Елена, не ожидая, что родит раньше срока, никакой сумки в роддом с собой в поездку не брала и оказалась в чужом городе без всего необходимого.

- Ни перекусов для мамы, ни средств гигиены — ничего, - взволнованно говорила тетя. - А еще Лена чуть простыла, хрипит, - ей нужны капли для носа и что-то от боли в горле. Помогите найти волонтеров, пожалуйста!

«Я ВСТАЛА НА ЕЕ МЕСТО»

На ум пришла 35-летняя Олеся Пелих, о которой «Комсомолка» писала в прошлом году. Многодетная мама как раз живет в Сальске и растит мальчика — глубокого инвалида. Женщина не опустила руки и стала помогать другим особенным деткам и их мамам. Как педагог дополнительного образования ездит к ним в гости, чтобы заниматься творчеством, организует выставки, встречи для мам и даже благотворительный вечер.

Олеся знает, каково это, когда роды застали в пути: "скорая" везла ее в Ростов с двойней. Фото: Личный архив героя публикации

- Без вопросов! Все, что нужно, куплю и привезу, - отвечает женщина в первые секунды разговора. - Я представляю страх этой женщины. Низкий поклон тете, которая не успевала приехать, но сделала все — разыскала людей, позаботилась о племяннице.

Сама Олеся легко представила, что пережила Елена.

- В такой ситуации оказаться каждой женщине — это просто страх. Я сама три года назад ехала через поля беременная. Меня с моей недоношенной двойней везли из Сальска в Ростов, потому что роды начались раньше срока, а в родном городе рожать не разрешили, - вспоминает дончанка.

Когда Олеся привезла сумку в роддом, врач часть продуктов не пропустил.

- Когда мне вернули йогурт питьевой, сказав, что сегодня Лене принесут малышку кормить, я так обрадовалась! Муж смеется: «Ты так радуешься, будто тебе сейчас младенца кормить принесут», - улыбается Олеся. - Буду счастлива съездить еще вечером — привезти по новому списку продукты. Значит, тьфу-тьфу, все налаживается!

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