«Села в автобус и пропала»: что говорят об исчезновении 46-летней беременной в Ростове ее близкие

Волонтеры развесили в округе ориентировки пропавшей. Фото: "Лиза Алерт"

В Ростове-на-Дону продолжаются поиски 46-летней Ирины Кривули, которая вышла из дома днем, 16 января, а обратно так и не вернулась. Известно, что она – мама двоих взрослых дочерей и сейчас находится на девятом месяце беременности. В феврале Ирина должна родить третью дочь.

ДОЧЬ ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ ПРОЧЕСЫВАЛА РАЙОН

Вестей от нее нет уже трое суток. К поиску подключились полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт». «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с дочерью Ирины. Алина рассказала, что произошло в день исчезновения.

- В этот день из командировки должен был вернуться ее муж, они вместе два года, - говорит девушка. – Мама планировала купить продукты, чтобы приготовить ужин к его возвращению, а потом поехать в гости ко мне с сестрой, с которой мы вместе живем.

О своих планах Ирина сказала подруге по телефону еще днем. Сестры не знали, что мама хочет их проведать. Вечером, часов в семь, девушкам позвонила подруга Ирины.

- Она спросила, у нас ли еще мама? А она к нам в этот день вообще не заходила, - продолжает Алина.

Тогда – то родственники и начали бить тревогу.

- Мамин телефон уже был выключен. Мы сразу сообщили об ее исчезновении в полицию и волонтерам. Уже в ту же ночь я вместе с активистами прочесывала район, - рассказывает ростовчанка.

Если вам что либо известно о местонахождении Ирины Кривули, сообщите об этом по указанным телефонам. Фото: "Лиза Алерт"

«ОНА НЕ МОГЛА ПРОСТО ВЗЯТЬ И УЕХАТЬ»

Конечно, звонили и по больницам.

- Ведь первой мыслью стало то, что у нее начались роды. Но в больницы она не проступала , - продолжает Алина.

Сейчас уже удалось установить маршрут, по которому Ирина передвигалась 16 января.

Примерно в три часа дня она вышла из дома, расположенного на улице Таганрогской, дошла до супермаркета. На камеры попало, как вскоре Ирина вышла из магазина с желтым пакетом в руках. Видимо, в нем лежали купленные продукты. Затем женщина дошла до остановки и села в 49-ый автобус, который идет в сторону дома.

- Она часто с магазина возвращалась на этом автобусе, чтобы не нести сумки, - уточняет собеседница.

На этом след Ирины обрывается. Дочь говорит, что в Ростов семья переехала из Донецка относительно недавно. Круг общения у Ирины и ее близких небольшой.

- Она не могла просто взять и уехать в другой город. Друзей у мамы здесь не много, да и гостить у кого-то по нескольку дней тоже не в ее привычках, - продолжает Алина.

Ирина готовится стать мамой в третий раз. Фото: из архива семьи

«МЫ ОЧЕНЬ ЕЕ ЖДЕМ!»

С гражданским мужем, по словам дочери, у Ирины были хорошие отношения. Она никогда не рассказывала о ссорах. Поэтому, считают родные, версия того, что после конфликта Ирина сбежала от супруга, также исключена. Известно, что в день исчезновения с собой у Ирины, кроме телефона, могли быть документы и небольшая сумма денег.

- Максимум, тысяч 20 рублей. Вообще, мы все сейчас в таком шоке. Я раньше, когда читала новости о том, что человек вышел из дома и не вернулся, не понимала, как такое вообще случается. Сейчас же наша семья сама столкнулась с такой бедой. Но мы верим, что с мамой все хорошо, и очень ее ждем, - добавила девушка.

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