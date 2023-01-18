В Ростове замкомандира украинского нацбатальона рассказал в суде, почему вступил в «Айдар»*

До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела уроженца Крыма Дениса Мурыги. Его обвиняют по статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Мурыгу называют заместителем командира запрещенного в России батальона «Айдар»*
На очередном заседании 17 января подсудимый ответил, почему вступил в батальон, и рассказал, как проходила подготовка бойцов.
ПОНИЗИЛИ В ДОЛЖНОСТИ ИЗ-ЗА ПОЕЗДОК В КРЫМ
До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве. При этом он неоднократно ездил в Крым к родственникам. После референдума начальство вызвало его на ковер и объяснило, что он нарушил правила передвижения. В результате Мурыгу понизили в должности —на службе у него больше не было перспектив.
- Тогда мой сослуживец посоветовал мне пойти в армию, - вспомнил подсудимый.
По словам Мурыги, в декабре 2014 года он проходил мимо иномарки «Фольксваген Поло» со знаками «Айдар»*. Заинтересовался и стал расспрашивать водителя о батальоне — тот в ответ дал ему номер координационного центра.
В зале суда за порядком следили судебные приставы в балаклавах.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В офис новой организации обвиняемый пришел в январе 2015 года. Ему сделали ксерокопии документов и под расписку выдали 300 гривен. Мурыгу предупредили, что сначала он пройдет военную подготовку и только после этого отправится в «зону антитеррористической операции».
ЧЕМ МУРЫГА ЗАНИМАЛСЯ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЛАГЕРЕ
- Приехал военный грузовик и забрал, - продолжил свой рассказ подсудимый. - Нас привезли в учебный центр и переодели. Мы прошли тесты и осмотр у психиатра. В центре нас было человек десять — из Луганской области, из Львова.
По словам обвиняемого, начальником лагеря был некий Алексей с позывным «Скорпион» - именно он отдавал все приказы. Кто-то из обителей лагеря готовил, кто-то занимался заготовкой дров, а кто-то — охранял территорию. Всего человек десять.
Новобранец во время своего трехдневного пребывания в центре учился тактике боя и обращению с оружием. В этом ему и его напарнику, по словам самого подсудимого, помогал боец «Беркута». Тренироваться приходилось на макете автомата Калашникова для страйкбола.
Денис Мурыга вступил в нацбатальон 2 февраля 2015 года.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Однако в этом учебном центре Мурыга пробыл недолго. Спустя несколько дней сюда приехал незнакомец, который зачитал распоряжение о расформировании батальона. Всем предложили присоединиться к новообразованному подразделению № 2950. Обвиняемый согласился.
ВСТУПИЛ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2950
В течение двух дней будущие военные давали показания во Львове, а потом — проходили медкомиссию в Старобельске. После их распределили по разным городам — Мурыгу направили в Лисичанск, в роту огневой поддержки.
- 2 февраля нас включили в списки части № 2950 24-го штурмового батальона, - уточнил подсудимый. - Документ подписал комбат. Наше подразделение подчинялось непосредственно Министерству обороны Украины. Наши начальники получали указания из штаба, — говорит Мурыга.
Он подчеркнул, что в ряды батальона он вступил до того, как в марте 2015 он стал частью ВСУ. Покинул его Мурыга в сентябре 2015 года в должности временно исполняющего обязанности командира пулеметного взвода. В момент своего задержания в городе Рубежное подсудимый служил в аварийно-спасательном отряде специального назначения.
При этом обвиняемый говорит, что не уточнял, чем занимается батальон, когда собирался в него вступить. Не задавал он вопросов, даже когда попал в учебный центр.
- Я не знал порядок формирования батальона «Айдар»*, - заявил подсудимый. – Подъем, утренняя зарядка, построение — я проходил курс молодого бойца. У меня ничего не вызвало подозрений, — признался обвиняемый.
*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.
*Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.
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