В Ростове замкомандира украинского нацбатальона рассказал в суде, почему вступил в «Айдар»*

До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение дела уроженца Крыма Дениса Мурыги. Его обвиняют по статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Мурыгу называют заместителем командира запрещенного в России батальона «Айдар»*

На очередном заседании 17 января подсудимый ответил, почему вступил в батальон, и рассказал, как проходила подготовка бойцов.

ПОНИЗИЛИ В ДОЛЖНОСТИ ИЗ-ЗА ПОЕЗДОК В КРЫМ

До того, как вступить в нацбатальон, обвиняемый работал начальником караула в пожарной охране в Киеве. При этом он неоднократно ездил в Крым к родственникам. После референдума начальство вызвало его на ковер и объяснило, что он нарушил правила передвижения. В результате Мурыгу понизили в должности —на службе у него больше не было перспектив.

- Тогда мой сослуживец посоветовал мне пойти в армию, - вспомнил подсудимый.

По словам Мурыги, в декабре 2014 года он проходил мимо иномарки «Фольксваген Поло» со знаками «Айдар»*. Заинтересовался и стал расспрашивать водителя о батальоне — тот в ответ дал ему номер координационного центра.

В зале суда за порядком следили судебные приставы в балаклавах. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В офис новой организации обвиняемый пришел в январе 2015 года. Ему сделали ксерокопии документов и под расписку выдали 300 гривен. Мурыгу предупредили, что сначала он пройдет военную подготовку и только после этого отправится в «зону антитеррористической операции».

ЧЕМ МУРЫГА ЗАНИМАЛСЯ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ЛАГЕРЕ

- Приехал военный грузовик и забрал, - продолжил свой рассказ подсудимый. - Нас привезли в учебный центр и переодели. Мы прошли тесты и осмотр у психиатра. В центре нас было человек десять — из Луганской области, из Львова.

По словам обвиняемого, начальником лагеря был некий Алексей с позывным «Скорпион» - именно он отдавал все приказы. Кто-то из обителей лагеря готовил, кто-то занимался заготовкой дров, а кто-то — охранял территорию. Всего человек десять.

Новобранец во время своего трехдневного пребывания в центре учился тактике боя и обращению с оружием. В этом ему и его напарнику, по словам самого подсудимого, помогал боец «Беркута». Тренироваться приходилось на макете автомата Калашникова для страйкбола.

Денис Мурыга вступил в нацбатальон 2 февраля 2015 года. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Однако в этом учебном центре Мурыга пробыл недолго. Спустя несколько дней сюда приехал незнакомец, который зачитал распоряжение о расформировании батальона. Всем предложили присоединиться к новообразованному подразделению № 2950. Обвиняемый согласился.

ВСТУПИЛ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2950

В течение двух дней будущие военные давали показания во Львове, а потом — проходили медкомиссию в Старобельске. После их распределили по разным городам — Мурыгу направили в Лисичанск, в роту огневой поддержки.

- 2 февраля нас включили в списки части № 2950 24-го штурмового батальона, - уточнил подсудимый. - Документ подписал комбат. Наше подразделение подчинялось непосредственно Министерству обороны Украины. Наши начальники получали указания из штаба, — говорит Мурыга.

Он подчеркнул, что в ряды батальона он вступил до того, как в марте 2015 он стал частью ВСУ. Покинул его Мурыга в сентябре 2015 года в должности временно исполняющего обязанности командира пулеметного взвода. В момент своего задержания в городе Рубежное подсудимый служил в аварийно-спасательном отряде специального назначения.

При этом обвиняемый говорит, что не уточнял, чем занимается батальон, когда собирался в него вступить. Не задавал он вопросов, даже когда попал в учебный центр.

- Я не знал порядок формирования батальона «Айдар»*, - заявил подсудимый. – Подъем, утренняя зарядка, построение — я проходил курс молодого бойца. У меня ничего не вызвало подозрений, — признался обвиняемый.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

*Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.

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