Гособвинение выступило с предложением перенести слушание из-за недостаточного состава судей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Южном военном окружном суде в Ростове 18 октября началось рассмотрение дела заместителя командира украинского батальона «Айдар»* Дениса Мурыги. Он обвиняется сразу по двум статьям «Участие в вооруженном формировании» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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КРЫМЧАНИН С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ

Во время заседания Мурыга находился на скамье подсудимых в стеклянном ограждении, который сами сотрудники суда называют «аквариумом». Он вел себя спокойно, отвечал на все вопросы судьи кратко. Ему помогала его адвокат - подсказывала и даже успокаивала, когда тот заплакал.

Как оказалось, подсудимый имеет двойное гражданство — России и Украины. Родился будущий заместитель командира украинского нацбатальона в Крыму. Учился в институте гражданской обороны в городе Харькове.

Согласно показаниям самого подсудимого, он был задержан 31 марта 2022 на границе с Ростовской областью. После чего его сразу отправили в СИЗО № 2 города Таганрога. Собственно в момент задержания Мурыга находился в городе Рубежное Луганской области в аварийно-спасательном отряде специального назначения.

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СУДЕЙ ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО

Спустя несколько минут заседания выяснилось, что один из трех судей не смог присутствовать на слушании. Как пояснили журналистам, причина его отсутствия уважительная. Гособвинение выступило с предложением перенести слушание из-за недостаточного состава судей.

- Как нам стало известно, состав суда по делу назначен в количестве трех судей, - отметил советник юстиции Павел Рыбцов, - Но в силу определенных причин невозможно участие одного из судей. Поэтому выносится вопрос о продолжении рассмотрения дела.

Предложение поддержала адвокат подсудимого Екатерина Носалева. В результате в слушании был сделан перерыв. В следующий раз подсудимый Денис Мурыга предстанет перед уже тремя судьями в следующем месяце.

- Перерыв в судебном заседании был объявлен до 9 ноября, до 10 часов утра, — уточнили в пресс-службе суда.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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