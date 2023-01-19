«Небесная странница». Стали известны подробности о комете, которую жители Ростовской области увидят 1 февраля

Комета C/2022 E3 была открыта в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В конце января и в первой половине февраля 2023 года жители Ростовской области смогут увидеть редкую комету, которая получила название C/2022 E3. Заведующий Астрономической обсерваторией в Парке им. М. Горького в Ростове Николай Демин рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как это небесное тело было открыто, когда оно ближе всего приблизится к Земле. Также ученый назвал условия, при которых комета будет видна лучше всего.

МЕЖДУ БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ МЕДВЕДИЦАМИ

Комета C/2022 E3 была открыта в Паломарской обсерватории 2 марта 2022 года. Свой перигелий - минимальное расстояние от Солнца — она прошла недавно, 12 января 2023 года.

- Согласно расчетам, 1 февраля 2023 года комета пройдет от Земли на наименьшем расстоянии - 42 миллиона километров. Что обусловит хорошие условия ее видимости, - уточнил ученый. - На ночном небе комета будет располагаться между созвездия миллиона Большой и созвездия Малой Медведицы.

«Небесная странница» будет иметь блеск от 4 до 6 звездной величины. Длина хвоста кометы составит до 10 градусов, то есть примерно 20 видимых дисков Луны.

УВИДЕТЬ МОЖНО И БЕЗ ТЕЛЕСКОПА

На темном небе комету C/2022 E3 можно будет увидеть невооруженным глазом. Но лучше, советует специалист, воспользоваться полевым биноклем 7х50 или 10х50. Это позволит рассмотреть "хвостатую гостью" гораздо подробнее.

- Каких-либо особых точек для наблюдения этого небесного тела жителям Ростовской области не потребуется, поскольку на всей территории региона условия видимости будут примерно одинаковыми, - пояснил Николай Демин.

Главное, чтобы северная часть неба была не закрыта облаками и не засвечена. Как правило, зимние месяцы на Дону не отличаются ясной погодой, поэтому вероятно, что облачность станет препятствием для наблюдений. На самочувствии же людей появление «небесной странницы» никак не отразится.

КАКИЕ КОМЕТЫ ЖДАТЬ В БУДУЩЕМ

Как отмечает Николай Демин, кометы, видимые невооруженным глазом, появляются в небе над Землей сравнительно редко. Большинство из них доступны для наблюдения только в специальные приборы. Так, в 2023 году жители Ростовской области смогут в свои любительские телескопы увидеть такие «небесные странницы» как: ZTF (C/2020 V2), P/Machholz (96P), Lemmon (C/2021 T4), P/Hartley (103P), P/Encke (2P), P/Tsuchinshan (62P) и PANSTARRS (C/2021 S3). Ожидаемый блеск данных комет превысит 10-ю звездную величину. Однако приведенный список может измениться, поскольку могут произойти открытия новых комет, или может увеличиться блеск ожидаемых «странниц». Также могут произойти потери уже известных комет.

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